Экологи предупредили о смертельной опасности оттепели для подмосковных ежей

Аномально тёплая зима может раньше времени прервать сезонную спячку ежей в Московской области, в этот период контакт с человеком грозит животным гибелью, об этом предупредили специалисты министерства экологи и природопользования Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Обычно спячка ежей продолжается с октября по апрель. Иногда во время зимовки ежи просыпаются. Сейчас такое нередко происходит из-за потепления. Проснувшийся раньше времени ёж может вновь погрузиться в спячку, но только если его не будет трогать человек. Контакт с человеком окончательно разбудит животное, и если морозы вернутся, то ёж погибнет, так как останется без пропитания и без возможности «проспать» голодный сезон», — говорится в сообщении.Отмечается, что в Московской области обитает два виде ежей: обыкновенный (среднерусский) и южный (дунайский). Ежи обитают в лесах, на полях, в парках, на дачных участках и придомовых территориях. Зимуют ежи в норках под кучей веток, под хозяйственными постройками или в зарослях кустарника.
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