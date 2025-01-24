«Ищут жертв»: Россиянам рассказали про массовую активность клещей из-за теплой зимы

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В Москве и области наблюдается аномально тёплая погода. Это привело к раннему пробуждению клещей. Владельцы домашних животных, выгуливающих своих питомцев, начали замечать паукообразных на шерсти собак. Сообщения об этом появились в социальных сетях.
Научный сотрудник кафедры гидробиологии биологического факультета МГУМ Вадим Маринский в беседе с «Радио 1» сообщил, что для клещей важна не погода, а температурные условия и влажность.
По его словам, сейчас из-за теплой погоды снежный покров практически исчез: днём светит солнце, почва подсыхает.
Он добавил, что проснувшиеся клещи с очередными зимними морозами погибнут - вымерзнут, и летом их популяция будет меньше.
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«Все клещи уходят в зимнюю спячку. Они закапываются в верхний слой листвы или в почву, в какие-нибудь расщелины гниющей древесины в коре, а затем массово просыпаются. Это происходит, когда снежный покров тает, температуры переваливают через нулевую среднесуточную отметку, почва подсыхает», — объяснил эксперт.
По его словам, сейчас из-за теплой погоды снежный покров практически исчез: днём светит солнце, почва подсыхает.
«Где-нибудь на лесных опушках, где снег растаял, прошлогодняя трава подсохла, клещи могут проснуться и начать искать своих жертв. Но массового пробуждения ждать пока рановато: нужно, чтобы и ночные температуры тоже перевалили за нулевую отметку. Поэтому неудивительно, что первыми, кто сталкивается с этими вялыми единичными клещами, это домашние животные, которые при выгуливании копаются в этой самой лесной подстилке», — сообщил специалист.
Он добавил, что проснувшиеся клещи с очередными зимними морозами погибнут - вымерзнут, и летом их популяция будет меньше.
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Анастасия Бондарева