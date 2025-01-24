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«Ищут жертв»: Россиянам рассказали про массовую активность клещей из-за теплой зимы

Биолог Маринский: клещи проснулись в единичных случаях
Фото: iStock/Nataba

Фото: iStock/Nataba

В Москве и области наблюдается аномально тёплая погода. Это привело к раннему пробуждению клещей. Владельцы домашних животных, выгуливающих своих питомцев, начали замечать паукообразных на шерсти собак. Сообщения об этом появились в социальных сетях.
Научный сотрудник кафедры гидробиологии биологического факультета МГУМ Вадим Маринский в беседе с «Радио 1» сообщил, что для клещей важна не погода, а температурные условия и влажность.

«Все клещи уходят в зимнюю спячку. Они закапываются в верхний слой листвы или в почву, в какие-нибудь расщелины гниющей древесины в коре, а затем массово просыпаются. Это происходит, когда снежный покров тает, температуры переваливают через нулевую среднесуточную отметку, почва подсыхает», — объяснил эксперт.



По его словам, сейчас из-за теплой погоды снежный покров практически исчез: днём светит солнце, почва подсыхает.

«Где-нибудь на лесных опушках, где снег растаял, прошлогодняя трава подсохла, клещи могут проснуться и начать искать своих жертв. Но массового пробуждения ждать пока рановато: нужно, чтобы и ночные температуры тоже перевалили за нулевую отметку. Поэтому неудивительно, что первыми, кто сталкивается с этими вялыми единичными клещами, это домашние животные, которые при выгуливании копаются в этой самой лесной подстилке», — сообщил специалист.

Он добавил, что проснувшиеся клещи с очередными зимними морозами погибнут - вымерзнут, и летом их популяция будет меньше.

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Абитуриентам вузов и колледжей Подмосковья предоставят 21 тыс. бюджетных мест
24 января 2025, 11:13

Фото: istockphoto.com/SeventyFour

Свыше 21 тысячи бюджетных мест предоставят в этом году поступающим высшие и средние профессиональные учебные заведения Московской области, при этом в приоритете будут дети участников специальной военной операции. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, передаёт пресс-служба регионального парламента.
«В подмосковных вузах и колледжах в 2025-2026 учебном году будет предоставлено более 21 тысячи бюджетных мест. Конечно, особое преимущество у детей участников СВО», — сказал Игорь Брынцалов.
В Мособлдуме напомнили, что детям участников СВО предоставляются преференции при приёме на обучение по программам бакалавриата и специалитета, первоочередное право на зачисление в среднее профессиональное учебное заведение, а также бесплатное горячее двухразовое питание.

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#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье единовременную выплату получили более 500 блокадников
24 января 2025, 10:55

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Единовременную выплату в размере 3 тысяч рублей перечислили жителям Подмосковья, награжденным медалью «За оборону Ленинграда», и знаком «Жителю блокадного Ленинграда», общее число получателей в регионе составило более 500 человек, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«Выплата на счета ветеранов переводится автоматически, без заявления», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что помимо единовременной выплаты, ветераны-блокадники, проживающие в Московской области, получают различные меры поддержки: компенсацию на оплату ЖКУ, бесплатные путёвки в санаторий и компенсации стоимости проезда туда, бесплатные лекарства, бесплатный проезд на общественном транспорте и пр.

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#подмосковье
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В Подмосковье появилась возможность заказать онлайн вывоз старой оргтехники
24 января 2025, 10:19

Фото: istockphoto.com/pavlinec

Новая опция появилась в подмосковном онлайн-сервисе «Вывоз ненужных вещей», теперь с его помощью можно отправить на утилизацию и ставшую ненужной оргтехнику, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Возможности сервиса «Вывоз ненужных вещей» стали шире: теперь пользователи могут заказать вывоз старой оргтехники — мониторов, компьютеров или принтеров. Для этого достаточно отправить соответствующую заявку. Это можно сделать через подмосковный портал госуслуг или мобильное приложение «Добродел», — рассказал директор IT-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.
Для того, чтобы воспользоваться сервисом «Вывоз ненужных вещей», пользователю надо авторизоваться, выбрать на странице сервиса предмет, который нужно вывезти, указать адрес, контакты, дату и время. Утилизация оргтехники проводится на платной основе.

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#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье отремонтируют более 1,4 тыс. дорог
24 января 2025, 10:01

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 1,4 тыс. региональных и муниципальных дорог общей протяжённостью около 1,5 тыс. километров планируется отремонтировать в Московской области в 2025 году, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Мы поддерживаем высокие темпы ремонта дорожной сети Подмосковья. В этом году объём работ будет увеличен на 20% по сравнению с прошлым годом. Будет обновлено свыше 1,1 тыс. участков муниципальных дорог общей протяжённостью 650 километров и около 300 участков региональных дорог протяжённостью 840 километров», — сказал зампред правительства Московской области Алексей Гержик.
Он добавил, что ремонтные работы начнутся весной. Годовая программа ремонта будет опубликована на сайте областного Минтранса в марте.

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#московская область
#подмосковье
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Загруженность дорог Подмосковья утром 24 января составила три балла
24 января 2025, 09:44

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро пятницы, 24 января, составляет три балла из десяти возможных, при этом наблюдаются заторы на двенадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Основные сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехали свыше 946 тысяч машин, что на 1,25% больше, чем в среднем в прошлом месяце.

В областном Минтрансе предупреждают, что сегодня возможна гололедица, и призывают водителей быть предельно внимательными, не превышать разрешённую скорость, соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров.

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#подмосковье
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Регоператор Чеховского кластера в рамках акции отправил 1,5 тонны пластика на переработку
24 января 2025, 08:59

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В рамках благотворительной акции региональные операторы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами из Чеховского кластера отправили на переработку более 1,5 тонн «добрых крышечек», собранных волонтёрами и учащимися в городских округах Подольск, Чехов, Серпухов, Пущино и Протвино, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Пластиковые крышки уже отправлены на перерабатывающее предприятие, где они превратятся в материал для новых товаров. Все вырученные средства будут направлены на поддержку детей с особенностями развития через фонд «Волонтёры в помощь детям-сиротам».

Регоператор на протяжении шести лет является партнёром благотворительной акции и помогает её проведению в Московской области. В Чеховском кластере за это время было открыто 21 место для приёма «добрых крышечек», и на благотворительность было отправлено свыше 18 тонн пластика.

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Подмосковные ветеринары рассказали, от чего и когда вакцинировать котят
23 января 2025, 22:44

Фото: iStock / ilona75

Вакцинация – один из главных способов поддержать здоровье животных. Она предотвращает развитие опасных инфекционных заболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельсхозпрода Московской области, ветеринары которого рассказали, какие прививки делать котятам.
«Специалисты следует обязательно прививать от бешенства, панлейкопении, калицевируса и герпесвируса. Дополнительно может быть назначена вакцинация от кошачьей лейкемии, трихофитии и других болезней. Есть и индивидуальные показания для прививок. Их на приёме определяет врач», – отметили в министерстве.
Вакцинация для котят от большинства болезней начинается в возрасте восьми недель и повторяется через 21-28 дней. Далее она проводится через год и повторяется ежегодно.

Рекомендуется также внимательно относиться к ведению ветеринарного паспорта питомца, следить за актуальностью информации и не допускать пропуска вакцинации.

В ведомстве напомнили, что записаться на приём к ветеринарному врачу можно на сайте региональных госуслуг и по телефону 7 (495) 668-01-25. Звонить можно ежедневно с 9:00 до 21:00.

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Подмосковные приставы взыскали с хитрого алиментщика более 280 тыс. рублей
23 января 2025, 22:31

Фото: пресс-служба ГУ ФССП по МО

Подмосковные судебные приставы взыскали с жителя региона более 280 тыс. рублей задолженности по алиментам. Для этого потребовалось привлечь его к административной ответственности, сообщили в пресс-службе Главного управления ФССП по Московской области.
«Житель Серпухова по решению суда должен был выплачивать на содержание несовершеннолетнего ребёнка алименты в размере четверти со всех видов дохода. Сотрудник Серпуховского районного отдела судебных приставов. возбудил исполнительное производство, направил запросы во все регистрирующие органы. Он вынес постановление об обращении взыскания алиментов на зарплату и направил его по месту трудоустройства должника», – говорится в сообщении.
В результате работодатель начал регулярно удерживать с сотрудника алименты. Так как решение суда было исполнено, исполнительное производство было окончено.

Однако в конце прошлого года взыскательница вновь обратилась в службу судебных приставов, так как должник уволился и стал переводить незначительные суммы алиментов. Было возбуждено новое исполнительное производство.

Судебный пристав вызвал мужчину на приём, и тот предоставил все необходимые документы для перерасчета задолженности, а также информацию о новом месте работы. Размер долга превысил 280 тыс. рублей. Также суд назначил гражданину 20 часов обязательных работ.

Все эти меры принудительного взыскания привели к полному погашению задолженности по алиментам.

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#подмосковье
#московская область
#серпухов
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Жителям Подмосковья напомнили правила нахождения с собакой в общественных местах
23 января 2025, 22:18

Фото: iStock / Photoboyko

Некоторые владельцы собак любят брать их с собой в магазины, парки и другие общественные места. Однако в этом случае нужно соблюдать определённые правила, напомнили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Находиться в общественном месте четвероногому другу можно на поводке и в наморднике. Для представителей пород собак, включённых правительством в перечень потенциально опасных, это обязательно. Спускать питомца с поводка можно только на специальных площадках. Нельзя оставлять животных без присмотра и допускать повреждения ими объектов благоустройства, в том числе цветников и зелёных насаждений», – отметили в пресс-службе.
Перед тем, как отправиться с домашним любимцем в магазин или кафе, нужно убедиться, что туда пускают с животными. Нельзя выгуливать питомцев на детских площадках, территориях школьных и дошкольных учреждений. Во время выгула необходимо иметь при себе пакет для сбора экскрементов.

В министерстве напомнили, что за несоблюдение правил хозяев собак могут привлечь к административной ответственности.

С правилами выгула можно ознакомиться по ссылке.

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#минсельхозпрод мо
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#подмосковье
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