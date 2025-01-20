Подснежники появились в Московской области раньше обычного

Жители городского округа Мытищи заметили первые подснежники, научное название которых – галантусы. Эти цветы становятся первыми предвестниками начала весны, но в этом году они появились намного раньше обычного, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.