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Подснежники появились в Московской области раньше обычного

Фото: научный сотрудник отдела нематериальной культуры РНИИ природного и культурного наследия им. Д. С. Лихачёва Алексей Сенин.

Фото: научный сотрудник отдела нематериальной культуры РНИИ природного и культурного наследия им. Д. С. Лихачёва Алексей Сенин.

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Жители городского округа Мытищи заметили первые подснежники, научное название которых – галантусы. Эти цветы становятся первыми предвестниками начала весны, но в этом году они появились намного раньше обычного, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
«Ранее появление подснежников может сигнализировать о климатических изменениях. Ранее синоптики рассказали, что в этом году ожидают в Московском регионе раннюю весну. По предварительным прогнозам, в феврале не предвидится существенных снегопадов. Поэтому в марте солнце не будет тратить энергию на растапливание снежного покрова», – отметили в министерстве.
Подснежники – не только символ весны, но и важный элемент экосистемы. Они помогают почве быстрее прогреваться, а их нектар привлекает насекомых, что помогает опылению других растений. Кроме того, подснежники используют в народной медицине.



На территории России произрастает семь из 20 видов этого красивого, но редкого растения. Четыре из них занесены в Красную книгу Российской Федерации и считаются исчезающими. Незаконный сбор цветов, вырубка лесов и изменение климата могут привести к сокращению популяции подснежников.

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РЭЦ и VK покажут работы цифровых художников на фестивале «Сделано в России» в Китае
20 января 2025, 13:58

Фото: iStock/Filmstax

Российский экспортный центр и креативная платформа Простор от VK открыли цифровую выставку «Digital Art Russia» в рамках фестиваля-ярмарки «Сделано в России», который проходит в в китайском Шэньяне с 17 по 25 января. Об этом «Радио 1» сообщила пресс-служба РЭЦ.
На выставке представлены 40 работ от 32 современных российских цифровых художников, в числе которых Артём Ткач, Ринат Абдрахманов, Сережа Паршаков, дуэт DIMITRIEV&YANAK и Амир Буйный.

Гости фестиваля через цифровое искусство смогут переосмыслить роль искусственного интеллекта и своими глазами увидеть, что из себя представляют программный код и другие цифровые вещи, которые трудно визуализировать. В своих работах художники исследовали взаимосвязь спорта и креативной энергии, поразмышляли о будущем и развитии технологий в городской среде. Они создали свои работы, вдохновившись природой и культурой Мурманской области.

«Развитие креативных индустрий несет позитивный эффект для экономики и общества, включая рост малого и среднего предпринимательства, диверсификацию несырьевого экспорта и, что важно, популяризацию национального бренда страны. А это – одна из задач, на решение которой направлена программа продвижения «Сделано в России». Цифровые выставки набирают популярность во всем мире», – подчеркнула гендиректор РЭЦ Вероника Никишина.
Руководитель креативных индустрий VK Гранислава Артемьева, в свою очередь, отметила, что платформа поддерживает медиахудожников и даёт им возможности для реализации своих идей.

Фестиваль-ярмарка «Сделано в России» проходит с 17 по 25 января в торговом центре Shengjing Mall на знаменитой «Русской улице» в Шэньяне в Китае. Жители города могут познакомиться с продукцией свыше 120 российских производителей из 40 регионов страны и приобрести их товары.

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В Подмосковье раскрыли сроки перевода собраний собственников жилья в «цифру»
20 января 2025, 13:42

Андрей Воробьёв (фото: пресс-служба правительства МО)

Проведение общих собраний собственников жилья в многоквартирных домах в электронную форму проводится в Московской области, пилотный проект был запущен в конце в прошлого года. Темпы перевода собраний в онлайн-режим планируется наращивать, до конца 2025 года эта цифровизация должна затронуть половину подмосковного жилого фонда.
Ход реализации этой программы обсудил губернатор Московской области Андрей Воробьёв с зампредом правительства — министром по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владиславом Мурашовым в ходе еженедельного совещания с главами подмосковных министерств, ведомств и округов.

«Смысл перевода собраний собственников жилья в цифровой вид заключается в создании прозрачных устойчивых коммуникаций между управляющими компаниями и жителями. (…) Эксперимент, который прошёл в ряде округов, показал, что электронное голосование даёт очень заметный результат и способствует и улучшению качества работы управляющей компании, и её смене, если она не удовлетворяет требованиям», — сказал Андрей Воробьёв.
Губернатор отметил, что удачный опыт Московской области может быть распространён на все регионы России.

В свою очередь Владислав Мурашов подчеркнул, что цифровизация собраний собственников поможет пресечь порочную практику фальсификации протоколов и незаконную смену управляющих компаний.

«В первом квартале 2025 года на электронные собрания планируется перевести 5% подмосковного жилого фонда, во втором квартале — ещё 20%, в третьем квартале — 5% и в четвёртом квартале — ещё 20%», — сказал Владислав Мурашов.
Он добавил, что проголосовать на онлайн-собрании собственник может через систему ГИС ЖКХ, через мобильное приложение «Госуслуги.Дом», через МФЦ, где жителю обеспечат доступ к ГИС ЖКХ или поставить отметку в бумажном бланке и передать бланк администратору для внесения в ГИС ЖКХ. При этом приоритетным направлением работы с населением является популяризация голосования через мобильное приложение, так как это самый удобный для пользователя формат.

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#московская область
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Врач рассказал, по каким признакам можно самостоятельно выявить пневмонию
Врач Звонков: во время пневмонии не спадает температура и появляется мокрота
20 января 2025, 13:07

Фото: iStock/Jovanmandic

Россиян предупредили о вирусе гриппа, вызывающем пневмонию за 24 часа. В Роспотребнадзоре назвали тяжелые последствия доминирующего штамма гриппа.
Врач-терапевт, трансфузиолог, автор книги «Пока едет скорая» Андрей Звонков в беседе с «Радио 1» напомнил о таком термине, как «гриппозная пневмония», что является частой причиной гибели людей.

«Любой вирус, распространяющийся воздушно-капельным путём, идет через верхний дыхательный путь, проникает через носоглотку, ротоглотку, опускается с воздухом в лёгкие и проникает в эпителии, в кровь и в сосуды. Мы недавно перенесли эпидемию ковида и знаем о существовании так называемой, «атипичной пневмонии» — это характерный туман для воспаления легкого, притупления звука, когда кашель проходит будто через вату», — объяснил врач.

Однако, по его словам, выявить пневмонию самостоятельно тоже возможно.
«Это непроходящая температура, постоянно рецидивирующая: вы ее сбиваете, а она опять поднимается до 38-39 градусов. Дальше пневмонический кашель — это когда есть мокрота, воспаление. Жидкость находится уже непосредственно в более мелких бронхах, и человеку хочется освободиться от него. Кашель получается непродуктивный, то есть он не выходит из глубины. Или при откашливании выходит что-то рыжее с примесью и даже с кровью», — добавил эксперт.

Он подчеркнул, что мокрота — признак того, что нужно делать рентген легких.

«Поставить диагноз может только специалист. Воспаление лёгкого приводит к уплотнению ткани, что изменяет проведение звука и позволяет поставить диагноз. Мы можем перкуторно выстучать очаг воспаления», — сообщил Звонков.

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Строители отчитались о ходе капремонта крыши жилого дома в округе Зарайск
20 января 2025, 12:58

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Скатную крышу капитально ремонтируют в доме №19 в деревне Мендюково городского округа Зарайск, в настоящее время работы выполнены на 50%, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Кровлю ремонтируют в кирпичном двухэтажном доме, построенном в 1981 году, площадь крыши составляет 674 квадратных метра. Сейчас рабочие уже отремонтировали кровлю из профлиста, обновили и утеплили чердачное помещение, заменили стропила, обработали деревянные конструкции огнеупорными составами и заменили систему наружного водостока», — отмечается в сообщении.
Глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский подчеркнул, что капитальный ремонт ведётся по графику и в соответствии со всеми строительными стандартами и нормами.

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#капитальный ремонт
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«Позитивные изменения»: Гороскоп с 20 по 26 января для всех знаков зодиака
20 января 2025, 12:08

Фото: iStock/Evheniia Vasylenko

В деловой сфере желательно быть невозмутимыми внешне, сдержанными и уверенными в себе. Важно направить свой взор в сторону новых горизонтов.
Перспектива обязательно должна мотивировать и вдохновлять. Выбирая цель, нужно отдать предпочтение той, которая захватывает дух и требует дополнительного исследования, которая связана с инновациями и ранее вами не изученным. Хорошо окружать себя друзьями и единомышленниками. Необходимо сотрудничество. Такой подход поспособствует интеллектуальному развитию и глубокому личностному росту.

В любви надо сохранять и поддерживать эмоциональную связь. Это позволит обоим партнёрам быть воодушевленными.

В сфере здоровья позитивные изменения укрепят дух и тело. Положительные эмоции хорошо скажутся на самочувствии.

Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.

Овну поможет решительность и стремление к новизне. При усталости от напряжение необходим отдых, чтобы зарядиться энергией для новых побед.

Тельцу надо стремиться к гармонии, спокойной уверенности в себе и уравновешенности.

Близнецам надо выражать себя в слове, быть красноречивыми и внешне привлекательными, изящными.

Раку энергичность, рассудительность и эмоциональная сила позволят успешно завершить начатые дела.

Льву пригодятся его воля и гордость. Он будет предприимчивым, твёрдым в своих убеждениях и целеустремлённым.

Деве поможет дипломатичность и ловкость в общении. Приятный голос и доброжелательный тон уладят любое недоразумение.

Весам необходимо опираться на чувство справедливости, на благородство и верность.

Скорпион проникнет в суть вещей, но не все ему будет по душе. Ему необходимы мудрость и дальновидность.

Стрельцу повезёт. Из всего ему желательно извлекать пользу, позитивно мыслить. Ему будут доверять и поддерживать.

Козерог стремительно и решительно будет настроен на успех и покорение новых вершин.

Водолею будет мешать поспешность. Для того чтобы быть более довольным, ему нужно организовать свои дела и действовать планомерно.

Рыбы достигнут прогресса в давно начатом деле. Они буду удовлетворены результатом и радостны.

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В микрорайне Родники открылась новая «СМ-Клиника»
20 января 2025, 12:06

Фото: ООО «Медфарм-Здоровье»

Новая «СМ-Клиника» открылась в микрорайоне Родники возле Подольска. В клинике планируется оказывать помощь по двадцати пяти направлениям современной медицины (терапия, пульмонология, гастроэнтерология, травматология-ортопедия, онкология, гинекология, урология, проктология и другие). Обследоваться и лечиться можно будет всей семьей – вскоре в клинике появится педиатрическое отделение.
Уже сегодня клиника предлагает пациентам широкий спектр диагностических услуг, включая УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАД, гастро- и колоноскопию. Со временем также откроется кабинет рентгенографии.

Медицинский центр работает без выходных, что позволяет жителям Новой Москвы и Московской области выбрать удобное время для визита. Запись на приём происходит круглосуточно. С 07:30 до 21:00 пациенты могут сдать 3500 видов анализов.
Открытие нового центра позволит всем желающим регулярно получать медицинские услуги высокого качества.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

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Рекламодатель: ООО «Медфарм-Здоровье» (ОГРН 1227700088736, ИНН 9703073746)

ERID: CQH36pWzJpxhcs63cf9LUuGpVEnnW2ZxJfzkiBkMFH5Kys
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В Подмосковье стартовала всероссийская акция «Студенческий десант»
20 января 2025, 12:03

Фото: istockphoto.com/SeventyFour

Всероссийская акция «Студенческий десант», посвящённая ознакомлению учащихся высших и средних специальных учебных заведений с работой органов внутренних дел, стартовала в Московской области в понедельных, 20 января, она будет проходить пять дней, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В рамках акции для студентов проведут встречи с руководителями и некоторыми сотрудниками территориальных органов МВД, ознакомительные стажировки, а также экскурсии в мемориальные комплексы и музеи органов внутренних дел», — говорится в сообщении.
Кроме того, молодым людям расскажут, как поступить в образовательные организации системы МВД России, и объяснят порядок прохождения службы в правоохранительных подразделениях.

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#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье получили более 7,5 тыс. онлайн-выписок из реестра собственности
20 января 2025, 11:42

Фото: istockphoto.com/Traitov

Свыше 7,5 тыс. заявлений на получение выписки из реестра собственности подали через портал госуслуг Московской области в 2024 году, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Подать заявку на получение выписки из реестра собственности можно через раздел «Комплексные услуги». Выписки предоставляются из муниципальных и региональных реестров сразу на несколько объектов собственности», — говорится в сообщении.
Услуга предоставляется физическим лица, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. Она оказывается бесплатно в течение одного рабочего дня. Для подачи заявки нужно авторизоваться на портале госуслуг и заполнить соответствующую онлайн-форму.

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На госпортале Подмосковья появилась новая услуга для опекунов
20 января 2025, 11:27

Фото: istockphoto.com/Chagin

Новую услугу для опекунов запустили на госпортале Московской области — теперь они могут подавать ежегодный отчёт в электронном виде, сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
«Ещё одну услугу оцифровали в Московской области. Теперь опекун может отправить ежегодный отчёт в онлайн-режиме, не посещая органа опеки и попечительства. Кроме того, новая опция позволяет отправить совместный отчёт от опекуна и подопечного. Когда опекун отправляет отчёт, в личный кабинет подопечного приходит ссылка на электронное согласие», — рассказала министр государственного правления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.
Отмечается, что опекуны совершеннолетних должны каждый год подавать отчёт об управлении, хранении и использовании имущества подопечного. Данная услуга на госпортале предоставляется бесплатно.

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#цифровизация
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#портал
#московская область
#подмосковье
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