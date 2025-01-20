Подснежники появились в Московской области раньше обычного

Фото: научный сотрудник отдела нематериальной культуры РНИИ природного и культурного наследия им. Д. С. Лихачёва Алексей Сенин.
Жители городского округа Мытищи заметили первые подснежники, научное название которых – галантусы. Эти цветы становятся первыми предвестниками начала весны, но в этом году они появились намного раньше обычного, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
«Ранее появление подснежников может сигнализировать о климатических изменениях. Ранее синоптики рассказали, что в этом году ожидают в Московском регионе раннюю весну. По предварительным прогнозам, в феврале не предвидится существенных снегопадов. Поэтому в марте солнце не будет тратить энергию на растапливание снежного покрова», – отметили в министерстве.Подснежники – не только символ весны, но и важный элемент экосистемы. Они помогают почве быстрее прогреваться, а их нектар привлекает насекомых, что помогает опылению других растений. Кроме того, подснежники используют в народной медицине.
На территории России произрастает семь из 20 видов этого красивого, но редкого растения. Четыре из них занесены в Красную книгу Российской Федерации и считаются исчезающими. Незаконный сбор цветов, вырубка лесов и изменение климата могут привести к сокращению популяции подснежников.
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Лора Луганская