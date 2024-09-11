Экологическая акция по сохранению леса стартует в Подмосковье на 20 площадках

В Московской области 13 сентября стартует экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе», которая продлится до 29 сентября. Её проведут на 20 лесных и на более чем 370 муниципальных площадках, сообщили в пресс-службе подмосковного Комлесхоза.
«На 20 площадках акция пройдёт в один день, 13 сентября. Принять в ней участие может каждый. Для этого нужно выбрать из 20 локаций наиболее удобную. Найти их можно на сайте. На двух площадках будет проходить посадка деревьев, на пяти – дополнение лесных культур, на 13 – уборка мусора и неликвидной древесины», – сказал председатель Комитета лесного хозяйства Евгений Агулов.Он добавил, что посадочный материал, рабочий инвентарь, перчатки и мешки для мусора можно будет получить на месте.
Общая площадь лесных подмосковных локаций превышает 54 га. В пятницу планируется высадить более 37 тыс. сеянцев сосны и ели, убрать более 190 кубометров валежника и мусора.
Центральной площадкой акции в Московской области в этом году станет лесной участок в Кучинском участковом лесничестве. Площадка расположена в городском округе Балашиха в 15 км от МКАД. Рядом с местом проведения мероприятия организуют парковку для личного транспорта. От неё до площадки будут ходить бесплатные автобусы.
Добраться до места проведения акции своим ходом можно на электричке. С Курского вокзала следует отправиться до станции Железнодорожная. Выход – к ул. Лесопарковой. Оттуда до центральной площадки участников акции будут доставлять бесплатные автобусы.
Как отметили в министерстве, акция начнётся в 10:00, сбор – в 9:00. В Комлесхозе также напомнили, что одеваться нужно по погоде.
Мероприятие проводится в рамках VI федеральной акции «Сохраним лес».
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Лора Луганская