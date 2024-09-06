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На всей территории Подмосковья ввели ограничение на пребывание в лесах

06 сентября 2024, 10:08
Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

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Ограничение на посещение лесов и въезд туда автомобилей ввели на всей территории лесного фонда Московской области из-за высокого уровня пожарной опасности, особый режим установлен с 6 по 12 сентября, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.
«На это время ограничено пребывание граждан в лесах и запрещены: разведение костров, въезд транспортных средств в лесные массивы. Лесные дороги перекрываются шлагбаумами. Кроме того, усиливается патрулирование лесов сотрудниками лесной охраны, МЧС и правоохранительных органов», — говорится в сообщении.
Нарушителей будут вычислять при помощи беспилотников, авиапатрулирования, камер видеомониторинга, фотоловушек, а также системы обнаружения групп людей на основе данных от операторов мобильных сетей. Штраф за нарушение противопожарного режим составляет до 50 тысяч рублей.



В областном Комлесхозе также напомнили, что за поджог, ставший причиной лесного пожара, физлиц оштрафуют на сумму до 60 тысяч рублей, должностных лиц — до 110 тысяч рублей, юрлиц — до 2 млн рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.

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#московская область
#подмосковье
Истринские дома культуры отремонтировали перед новым сезоном
06 сентября 2024, 11:11

Фото: пресс-служба администрации г.о. Истра

В домах культуры, расположенных в городском округе Истра, в июле и августе проводился косметический ремонт, в работах приняли участие сотрудники ДК, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В домах культуры красили стены и потолки в концертных залах и кабинетах. В округе находится 23 ДК, поэтому только для этих работ потребовалось почти 2 тысячи килограммов краски», — говорится в сообщении.
В программу ремонта также вошли работы, на необходимость которых указывали местные жители. Например, в Рождественском ДК, помимо покраски помещений, частично обновили фасад и входную группу. В Доме культуры в посёлке Первомайский тоже отремонтировали входную группу, а также детскую комнату, фойе и холл. Дополнительные работы провели также в ДК в селах Новопетровское и Петровская Слобода и деревнях Глебово и Кострово.

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#дом культуры
#ремонт
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Telegram после ареста Дурова изменил политику безопасности
Telegram приступит к модерации приватных чатов
06 сентября 2024, 10:49

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva

Мессенджер Telegram внёс изменения в политику безопасности и приступит к модерации приватных чатов. Об этом сообщил портал TechCrunch.
Отмечается, что накануне в мессенджере на странице ответов на часто задаваемые вопросы пропали сведения о том, что приватные чаты защищены от запросов на модерацию.

В обновлённом разделе сказано, что все пользователи при помощи кнопки «Пожаловаться» могут сообщить о незаконном контенте модераторам.

Кроме того, на этой странице появился адрес электронной почты, через который можно напрямую связаться с модераторами и пожаловаться на приватный чат.

При этом, по данным портала, официального объявления об изменениях политики модерации руководство мессенджера не делало.

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#изменения
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В Московской области строится ЖК «Легенда Коренёво»
06 сентября 2024, 10:31

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В городском округе Люберцы строится жилой комплекс «Легенда Коренёво».
Компания ООО СЗ «Коренево Девелопмент» планирует возвести жилье и социальную инфраструктуру: школу на 500 учеников, детский сад для 120 малышей и торгово-развлекательный центр.

В корпусе №1 завершено бетонирование и армирование вертикальных конструкций и перекрытий первых трёх этажей.

В корпусе №2 завершён процесс армирования и бетонирования вертикальных конструкций и плит перекрытия подвального этажа. Сейчас проводятся работы по армированию и бетонированию вертикальных конструкций шестого этажа, а также выполнена обратная засыпка пазух котлована и начаты работы по обустройству входов в подвал.

В корпусе №3 проведены работы по армированию и бетонированию вертикальных конструкций и плит перекрытия с первого по пятый этаж, а также завершена работа по армированию и бетонированию плиты перекрытия пятого этажа в секциях один и два. В настоящее время продолжаются работы по обратной засыпке пазух котлована и обустройству входов в подвал.

В корпусе №4 завершены работы по армированию и бетонированию вертикальных конструкций с первого по четвёртый этаж, и сейчас проводятся работы по армированию и бетонированию вертикальных конструкций четвёртого этажа в секции один.

В корпусе №5 проведены работы по армированию и бетонированию вертикальных конструкций с первого по третий этаж, а также завершена работа по армированию и бетонированию плиты перекрытия второго этажа в секции два. В настоящее время проводятся работы по армированию плиты перекрытия второго этажа первой секции.

ЖК «Легенда Коренёво» — это современный жилой комплекс комфорт-класса, строящийся рядом с Егорьевским шоссе в посёлке Красково. На первых этажах зданий разместятся коммерческие помещения, детские и спортивные площадки, велодорожки, зарядные станции для электромобилей и парковка на более чем 600 машино-мест.

Застройщики ПИК,«Группа "Самолёт"», «Гранель» и ФСК и другие компании также возводят комфортные жилые кварталы в рамках комплексного развития территорий с необходимой инфраструктурой.

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#подмосковье
#московская область
#квартиры
#люберцы
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Специалисты начали демонтировать аварийно севший в поле самолёт «Уральских авиалиний»
Самолёт «Уральских авиалиний» начали разбирать после аварийной посадки
06 сентября 2024, 10:27

Фото: РИА Новости

Специалисты приступили к демонтажу самолёта «Уральских авиалиний», аварийно севшего на пшеничном поле в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Отмечается, что демонтаж деталей и агрегатов будет производиться до декабря текущего года. Работы будут вестись постепенно, в соответствии с технологиями демонтажа такого вида оборудования.

В компании подчеркнули, что снятые детали самолёта, которые находятся в лётной годности, пройдут повторную проверку и могут быть в дальнейшем использованы по назначению. Повреждённые элементы будут отремонтированы или утилизированы, в зависимости от степени поражения.

Напомним, что самолёт совершил аварийную посадку в поле в Новосибирской области 12 сентября 2023 года.

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#самолет
#россия
#авария
#новосибирская область
#авиакомпания
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Загруженность подмосковных дорог утром 6 сентября составила пять баллов
06 сентября 2024, 10:21

Фото: РИА Новости

На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается интенсивность трафика на дорогах Московской области утром в пятницу, 6 сентября, основные заторы наблюдаются при движении в сторону столицы на трёх федеральных трассах и четырнадцати шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Сложности с проездом по направлению к Москве отмечаются на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и А-105, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Варшавское, Ленинградское, Боровское, Рязанское, Щёлковское, Косинское, Минское, Носовихинское, Каширское, Рублёво-Успенское, Киевское, Ярославское и Дмитровское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехали более миллиона автомобилей, что на 1,1% больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#минтранс мо
#московская область
#подмосковье
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Пугачёву и Галкина* хотят лишить родительских прав
06 сентября 2024, 10:14

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певицу Аллу Пугачёву и юмориста Максима Галкина* хотят лишить родительских прав. Такое предложение поступило омбудсмену по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой от активистов «Ветеранов России».
Глава движения Ильдар Резяпов утверждает, что близнецы не живут нормальной жизнью, поскольку вынуждены приспосабливаться к условиям жизни в жарких странах, терпеть регулярную чистку бассейна и страдать от удаления фотографий с телефона.

В этом году Гарри и Лиза вернулись на учёту в школу в Израиля. До этого родители сначала перевезли из на Кипр, после чего в Латвию. Психологи утверждают, что такие частые переезды негативно сказываются на психологическом состоянии детей.

В связи с этим общественники требуют в случае возвращения семьи на родину разлучить детей с родителями и перевести их на учёбу в российскую школу.

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#права
#жалобы
#семьи с детьми
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Московская область оказывает помощь многодетным семьям в приобретении собственного жилья
06 сентября 2024, 10:03

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Московская область оказывает помощь многодетным семьям в приобретении собственного комфортного жилья.
В регионе продолжается реализация подпрограммы «Улучшение жилищных условий для некоторых категорий многодетных семей» в рамках государственной программы «Жилище» для Московской области. В 2024 году сертификаты на получение субсидий были выданы 24 многодетным семьям, в которых воспитываются 181 ребёнок. С 2013 по 2024 год жилищные субсидии получили 287 многодетных семей Московской области, в которых воспитываются 2 235 детей.

Информация о том, кто может участвовать в этой программе и как правильно подать заявку рассказывает Министерство жилищной политики Московской области.

Участниками программы могут стать многодетные семьи, в которых:
  • семь и более детей;
  • одновременно родились три и более ребёнка.
Требования к семье:
  • Малоимущие семьи, признанные таковыми в соответствии с законом Московской области № 231/2017-03 от 22 декабря 2017 года;
  • Нуждающиеся в улучшении жилищных условий согласно статье 51 Жилищного кодекса РФ;
  • Имеют удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи;
  • Проживают в Московской области не менее пяти лет;
  • Ранее не получали земельные участки;
  • Согласны на обработку персональных данных о членах семьи.
Субсидия составляет 100%: 99% — средства областного бюджета; 1% — средства муниципального бюджета.

Размер жилищной субсидии рассчитывается исходя из количества членов семьи и предельной стоимости одного квадратного метра, умноженной на норму общей площади жилого помещения с учётом имеющегося жилья у семьи.

Выплата используется для:
  • Оплаты стоимости договора купли-продажи жилого помещения;
  • Оплаты стоимости договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома;
  • Последнего платежа в счёт уплаты паевого взноса при условии, что семья или один из супругов является членом жилищного, жилищно-строительного или жилищного накопительного кооператива, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность семьи.
Чтобы подать заявку, необходимо:
  • Обратиться в администрацию городского округа по месту жительства в Московской области, заполнить заявление и предоставить необходимые документы;
  • Администрация городского округа принимает решение о включении семьи в число участников программы;
  • Министерство жилищной политики Московской области включает семью в сводный список многодетных семей-участников программы по Московской области;
  • Семья получает сертификат на субсидию для приобретения жилья;
Семья самостоятельно приобретает жильё.

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#московская область
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Собянин: В День города метро в Москве будет работать до двух часов ночи
06 сентября 2024, 10:02

Фото: istockphoto/Sergdid

Работу столичного общественного транспорта продлили в честь Дня города. Например, в ночь с 7 на 8 сентября войти в метро можно будет до 2:00.
Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Столичный градоначальник также добавил, что в таком же режиме будет работать и Московское центральное кольцо (МЦК). Кроме того, 18 постоянных ночных маршрутов наземного городского транспорта будут работать в своём обычном режиме.

Празднование Дня города в Москве пройдёт 7 и 8 сентября. В программе будут представлены различные концерты, конкурсы, мастер-классы, благотворительный фестиваль «Добрая Москва». Праздничные мероприятия пройдут как в центре столицы, так и во всех административных округах.

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#день города
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В Москве открылись избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму
06 сентября 2024, 09:46

Фото: istockphoto/bizoo_n

В Москве начали свою работу избирательные участки для голосования на выборах депутатов Московской городской думы и муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино.
Голосование пройдет с 6 по 8 сентября. Сообщается, что в столице открылось 1440 избирательных участков, которые будут работать с 8.00 до 20.00. Кроме того, несколько участков будут открыты в больницах и СИЗО.

На избирательных участках предусмотрены различные способы голосования. Избиратели могут выбрать традиционный метод с использованием бумажных бюллетеней или воспользоваться терминалами для электронного голосования.

Помимо этого, практически на каждом участке будет вестись видеонаблюдение. Исключением станут только несколько участков в воинских частях, в которых вместо видеонаблюдения будет вестись видеофиксация. Кроме того, она будет производиться в следственных изоляторах и медучреждениях.

Кандидаты, политические партии и члены общественных наблюдательных штабов получат доступ к трансляции, для остальных он будет закрыт.

На выборах депутатов Мосгордумы восьмого созыва был зарегистрирован 281 кандидат, а выдвинулось 389 человек. На выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в ТиНАО и Куркино выдвинулось 543 кандидата, а зарегистрировано 427 человек.

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#подмосковье
#видеонаблюдение
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