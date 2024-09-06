На всей территории Подмосковья ввели ограничение на пребывание в лесах

Компания ООО СЗ «Коренево Девелопмент» планирует возвести жилье и социальную инфраструктуру: школу на 500 учеников, детский сад для 120 малышей и торгово-развлекательный центр.





В корпусе №1 завершено бетонирование и армирование вертикальных конструкций и перекрытий первых трёх этажей.



В корпусе №2 завершён процесс армирования и бетонирования вертикальных конструкций и плит перекрытия подвального этажа. Сейчас проводятся работы по армированию и бетонированию вертикальных конструкций шестого этажа, а также выполнена обратная засыпка пазух котлована и начаты работы по обустройству входов в подвал. В корпусе №2 завершён процесс армирования и бетонирования вертикальных конструкций и плит перекрытия подвального этажа. Сейчас проводятся работы по армированию и бетонированию вертикальных конструкций шестого этажа, а также выполнена обратная засыпка пазух котлована и начаты работы по обустройству входов в подвал.









В корпусе №4 завершены работы по армированию и бетонированию вертикальных конструкций с первого по четвёртый этаж, и сейчас проводятся работы по армированию и бетонированию вертикальных конструкций четвёртого этажа в секции один.





В корпусе №5 проведены работы по армированию и бетонированию вертикальных конструкций с первого по третий этаж, а также завершена работа по армированию и бетонированию плиты перекрытия второго этажа в секции два. В настоящее время проводятся работы по армированию плиты перекрытия второго этажа первой секции.