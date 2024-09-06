На всей территории Подмосковья ввели ограничение на пребывание в лесах

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Ограничение на посещение лесов и въезд туда автомобилей ввели на всей территории лесного фонда Московской области из-за высокого уровня пожарной опасности, особый режим установлен с 6 по 12 сентября, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.
«На это время ограничено пребывание граждан в лесах и запрещены: разведение костров, въезд транспортных средств в лесные массивы. Лесные дороги перекрываются шлагбаумами. Кроме того, усиливается патрулирование лесов сотрудниками лесной охраны, МЧС и правоохранительных органов», — говорится в сообщении.Нарушителей будут вычислять при помощи беспилотников, авиапатрулирования, камер видеомониторинга, фотоловушек, а также системы обнаружения групп людей на основе данных от операторов мобильных сетей. Штраф за нарушение противопожарного режим составляет до 50 тысяч рублей.
В областном Комлесхозе также напомнили, что за поджог, ставший причиной лесного пожара, физлиц оштрафуют на сумму до 60 тысяч рублей, должностных лиц — до 110 тысяч рублей, юрлиц — до 2 млн рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.
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