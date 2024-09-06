В лесах Клина повышен риск возникновения пожаров

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На территории Клинского лесничества пожарная опасность повышена до четвёртого класса, сообщает комитет лесного хозяйство Московской области.
Это означает высокий риск возникновения лесных пожаров. Лесничие усиливают патрулирование и формируют специальные группы из лесников, сотрудников полиции, МЧС и добровольцев.
В выходные две такие группы будут дежурить на территории городского округа Клин. Специалисты будут осматривать торфяники, ельники и населённые пункты рядом с лесом.
Также они проводят профилактические беседы с жителями и раздают им листовки и агитматериалы. Патрулирование — только одна из мер. Операторы региональной диспетчерской службы круглосуточно мониторят записи с видеокамер на вышках сотовых операторов. Если оператор заметит дым, он сообщит координаты лесничему, который выезжает на место и при необходимости вызывает пожарных. Кроме того, пилоты авиалесоохраны будут совершать облёты территории один раз в день.
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В выходные две такие группы будут дежурить на территории городского округа Клин. Специалисты будут осматривать торфяники, ельники и населённые пункты рядом с лесом.
Также они проводят профилактические беседы с жителями и раздают им листовки и агитматериалы. Патрулирование — только одна из мер. Операторы региональной диспетчерской службы круглосуточно мониторят записи с видеокамер на вышках сотовых операторов. Если оператор заметит дым, он сообщит координаты лесничему, который выезжает на место и при необходимости вызывает пожарных. Кроме того, пилоты авиалесоохраны будут совершать облёты территории один раз в день.
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Дайана Хусинова