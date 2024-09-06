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В лесах Клина повышен риск возникновения пожаров

06 сентября 2024, 16:08
Фото: istockphoto / Björn Forenius

Фото: istockphoto / Björn Forenius

На территории Клинского лесничества пожарная опасность повышена до четвёртого класса, сообщает комитет лесного хозяйство Московской области.
Это означает высокий риск возникновения лесных пожаров. Лесничие усиливают патрулирование и формируют специальные группы из лесников, сотрудников полиции, МЧС и добровольцев.

В выходные две такие группы будут дежурить на территории городского округа Клин. Специалисты будут осматривать торфяники, ельники и населённые пункты рядом с лесом.



Также они проводят профилактические беседы с жителями и раздают им листовки и агитматериалы. Патрулирование — только одна из мер. Операторы региональной диспетчерской службы круглосуточно мониторят записи с видеокамер на вышках сотовых операторов. Если оператор заметит дым, он сообщит координаты лесничему, который выезжает на место и при необходимости вызывает пожарных. Кроме того, пилоты авиалесоохраны будут совершать облёты территории один раз в день.

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#лес
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#подмосковье
#московская область
#пожарная безопасность
В Москве исчез «Пердеж»
06 сентября 2024, 16:11

Фото: istockphoto/O_Lypa

В Москве демонтировали вывеску «Пердеж», принадлежащую «Первому дежурному магазину кроссовок», расположенному на Профсоюзной улице столицы. Причиной стало несоответствие баннера согласованному в столице дизайн-проекту.
Об этом сообщает издание «Подъём». Как объяснили в Объединении административно-технических инспекций города Москвы, здание, на котором располагалась вывеска, подпадало под требования Архитектурно-художественной концепции, утвержденной приказом Москомархитектуры.

В ходе обследования было установлено, что вывеска нарушала один из пунктов Правил, который разрешал размещение вывески только без использования дополнительной подложки. То есть вывеска просто была установлена неправильно, а сама надпись вообще никого не смутила.

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#москва
#правила
#магазин
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В Лыткарине благоустроили родник в Волкушинском карьере
06 сентября 2024, 16:07

Фото: Александр Щербаков

Родник, расположенный в Волкушинском карьере на территории городского округа Лыткарино, благоустроили: там установили металлический каркас с настилом из древесно-полимерного композита и крышей, а также лестницу, чтобы было удобно набирать воду, передаёт корреспондент Александр Щербаков.
«Для вывода воды используется труба из нержавеющей стали. Эта труба уходит в габион, который создан из металлического каркаса, заполненного некрупными камнями. За габионом расположен новый колодец-накопитель, где вода отстаивается и дальше течёт чистая, без песка», — рассказал глава отдела архитектуры, градостроительства и инвестиционной политики администрации округа Лыткарино Алексей Артёмов.
Последним элементов благоустройства станет отсыпка дороги, ведущей к роднику, гранитной крошкой. Эту работу планируется провести в ближайшее время.

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#лыткарино
#родник
#благоустройство
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Россияне высказались о ключевых преимуществах самозанятых
06 сентября 2024, 15:57

Фото: iStock/AnnaStills

Опрос сервисов «Работа.ру» и «Подработка» показал, что россияне считают основными преимуществами самозанятых возможность совмещения работы по найму и самозанятости, а также минимальная отчётность.
Так ответили 66 и 57% опрошенных соответственно.

«Простота регистрации важна для 52% респондентов, а низкое налогообложение привлекает 47% участников исследования. Официальный статус для подработки и подтверждение доходов заинтересовали 38% и 34% респондентов соответственно», — приводит RT текст исследования.

А CRM-система для рекрутинга Talantix представила выяснила, как по мнению работодателей кандидатам стоит вести себя на собеседовании, чтобы повысить шансы на получение работы.

«Важно отделять субъективное мнение и объективные факты. Имидж сотрудника отражает культуру компании и влияет на ее репутацию в бизнес-среде. Но во всем важен баланс. Неслучайно многие компании сегодня активно развивают культуру разнообразия и отказываются от излишней строгости в дресс-коде, но образ сотрудников должен соответствовать рабочей ситуации», — приводят «Извсетия» слова директора по развитию CRM-системы Talantix Марины Хадиной.

Ранее исследование сервиса «Авито Работа» показало, что российские родители считают предпочтительными сферами карьеры для своих детей IT, телеком, медицину и фармацевтику, юриспруденцию.

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#работа
#бизнес
#исследование
#компании
#профессии
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В Шатуре на улице Спортивной построят дом для переселения из аварийного жилья
06 сентября 2024, 15:43

Фото: пресс-службе администрации г. о. Шатура

В Шатуре построят ещё один дом для переселения из аварийного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«На участке площадью около 2 га возведут семиэтажный дом. В 263 квартиры переедет 621 человек. Многоквартирный жилой дом появится по адресу: Шатура, ул. Спортивная (5-й микрорайон). Проектно-изыскательская деятельность продлится до конца декабря, а в январе начнутся строительно-монтажные работы», - говорится в сообщении.
Новосёлами станут жители домов по ул. Московская, Первомайская, Школьная, 1 Мая, Интернациональная, Ленина, Клары Цеткин, пр-да Больничного, пр-та Ильича, ул. Савушкина, Чехова и ул. Временный посёлок.

Согласно контракту, ввод нового дома в эксплуатацию планируется на ноябрь будущего года.

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#подмосковье
#московская область
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Стало известно, жители каких городов чаще всего приезжали летом в Москву
«Авиасейлс»: Летом в Москву чаще приезжали из Петербурга и Екатеринбурга
06 сентября 2024, 15:29

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Аналитики сервиса «Авиасейлс» выяснили, что этим летом в столицу чаще всего прилетали из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.
Как передаёт RT, в топ городов, жители которых чаще посещали Москву летом, вошли Казань, Уфа и Самара.

А сервис «Яндекс Путешествия» выяснил, что спрос на поездки в Москву ко Дню города вырос в 1,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«Спрос на поездки в Москву на выходные, посвященные Дню города, вырос в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Москву чаще всего посещают жители Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга и Воронежа», – приводит АГН «Москва» результат исследование.

Ранее исследование сервиса «Авито Работа» показало, что российские родители считают предпочтительными сферами карьеры для своих детей IT, телеком, медицину и фармацевтику, юриспруденцию.

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#москва
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#путешествия
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В Подмосковье стипендию Губернатора получат дети-сироты
06 сентября 2024, 15:26

Фото: Министерство социального развития Московской области

В Подмосковье в 2024 году около 1400 студентам-сиротам колледжей и ВУЗов назначали стипендию Губернатора, сообщает Министерство социального развития Московской области.
В Московской области особое внимание уделяется поддержке детей, которые остались без ​попечения родителей. Одна из мер поддержки — ежемесячная стипендия губернатора Московской области, которую получают студенты очной формы обучения в средних специальных и высших учебных заведений.
«В этом году у нас порядка 1400 первокурсников из числа детей-сирот, которые поступили в колледжи и ВУЗы, и мы проактивно без какой-либо рутины назначили им стипендию Губернатора. Ее размер составляет 6 тысяч рублей, она атоматически перечислена студенту на счет. Всего же в регионе такую стипендию получают более 5,5 тысяч детей-сирот», — сообщила первый заместитель Председателя Правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
Министерство социального развития Московской области подчёркивает важность этой меры поддержки и её доступность для всех студентов-сирот, независимо от местоположения учебного заведения.

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#московская область
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В Котельниках установили десятую детскую площадку по программе губернатора
06 сентября 2024, 15:25

Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники

Современную детскую площадку установили у домов №№11 и 13 на Кузьминской улице в Котельниках взамен устаревшей, работы провели в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьёва, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Площадка получилось комфортной и безопасной. При этом на она включает не только качели, карусели, различные горки и прочие игровые элементы, но и зону для занятий спортом», — говорится в сообщении.
В честь открытия площадки для юных жителей района провели игровую танцевально-развлекательную программу.

В администрации отметили, что Котельники являются динамично развивающимся округом. Здесь строится много объектов социальной инфраструктуры, благодаря чему повышается уровень жизни населения.

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#котельники
#детская площадка
#благоустройство
#дети
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Расписание электричек Киевского направления изменится с 7 до 9 сентября
06 сентября 2024, 15:05

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов Киевского направления изменится с субботы, 7 сентября, до раннего утра понедельника, 9 сентября, из-за работ на станциях Москва-Сортировочная-Киевская и Москва-Пассажирская-Киевская, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«На указанных станциях будут проводить переключение на цифровую систему управления. Работы назначены на период с 5:30 7 сентября до 4:30 9 сентября. В это время в расписании произойдут значительные изменения. У некоторых поездов изменится станция отправления и прибытия, все рейсы от и до терминала Внуково, а также ряд других поездов отменят», — говорится в сообщении.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и уточнять актуальное расписание. Это можно сделать на вокзалах и станциях, а также онлайн — на сайте РЖД или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

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#мжд
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#график
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Для детей из Раменского провели занятие по фигурному вождению велосипеда
06 сентября 2024, 14:51

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Занятие по фигурному вождению велосипеда состоялось в Раменском, тренинг провели в рамках акции «Внимание, дети!» направленной на то, чтобы напомнить ребятам правила дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Практическое занятие по отработке навыков фигурного вождения велосипеда было организовано в Раменском Центре творчества детей и юношества», — отмечается в сообщении.
А для юных инспекторов дорожного движения (ЮИД) началась подготовка к конкурсу «Безопасное колесо». Ребята изучают и повторяют правила дорожного движения.

Отмечается, что занятия по ПДД в рамках акции «Внимание, дети!» проводятся практически в каждой школе округа. Это особенно важно в первые дни и недели учебного года, когда ребята ещё не полностью отошли от каникул и могли забыть правила безопасного поведения на дорогах.

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#раменское
#дети
#пдд
#велосипеды
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