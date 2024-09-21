Экологическая акция «Всей семьёй» прошла во всех микрорайонах Химок

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Во всех микрорайонах Химок прошла экологическая акция «Всей семьёй». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В акции приняли участие сотни жителей Химок, депутаты местного Совета депутатов, активисты и общественники.
Одной из самых массовых локаций стала территория жилого комплекса «Солнечная система», где высадили саженцы сирени. адрес выбрали сами жители округа, проголосовав в Telegram-канале главы округа Дмитрия Волошина.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Депутат Совета депутатов Химок Надежда Смирнова выразила благодарность всем неравнодушным жителям округа, которые приняли участие в экологической акции.
В общей сложности в Химках были высажены 255 саженцев сирени и ещё 2,5 тысячи кустарников во всех микрорайонах.
Лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов подчеркнул, что проведение такой акции в Год семьи стало прекрасной возможностью объединить всех членов семьи.
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Одной из самых массовых локаций стала территория жилого комплекса «Солнечная система», где высадили саженцы сирени. адрес выбрали сами жители округа, проголосовав в Telegram-канале главы округа Дмитрия Волошина.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Депутат Совета депутатов Химок Надежда Смирнова выразила благодарность всем неравнодушным жителям округа, которые приняли участие в экологической акции.
В общей сложности в Химках были высажены 255 саженцев сирени и ещё 2,5 тысячи кустарников во всех микрорайонах.
Лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов подчеркнул, что проведение такой акции в Год семьи стало прекрасной возможностью объединить всех членов семьи.
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Анастасия Чинкова