В день акции «Всей семьёй» в Луневском высадили 40 саженцев сирени

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
В городском округе Химки прошла экологическая инициатива под названием «Всей семьёй». Мероприятие охватило семь микрорайонов местного самоуправления. Например, в Луневском районе местные жители посадили 40 саженцев сирени. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Химки.
«Присоединиться к акции могли все желающие. Приятно видеть, что многие пришли на высадку саженцев семьями», – прокомментировала лидер Движения общественной поддержки Ольга Гончар.
В Лунёвском к мероприятию приобщились десятки неравнодушных граждан и сотрудники местного управления. Они посадили сирень рядом с храмом Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Поярково. Это место было выбрано жителями в результате открытого голосования, которое проводилось в телеграм-канале главы округа Дмитрия Волошина.
«Спасибо администрации за возможность сделать наш округ лучше», – поделилась жительница деревни Клушино Ирина Борзова.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
В день проведения мероприятия «Всей семьёй» в семи микрорайонах Химок было высажено 255 кустов сирени и дополнительно 2,5 тысячи кустарников. Местная администрация обеспечила жителей нужным инвентарем: перчатками, ведрами, лопатами и саженцами.
Прежде сообщалось, что в центре Старых Химок высадили 80 саженцев каштанов и лип.
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