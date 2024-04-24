Эконадзор проверил предприятие по переработке пластика в Коломне

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Проверку предприятия в городском округе Коломна, занимающегося переработкой бывшего в употреблении пластика, провели инспекторы экологического надзора министерства экологии и природопользования Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Проверка была проведена по запросу жителей города Озёры. В частности, поступило сообщение, что на предприятии компании «Юсивай Полимерс Рус» сжигают отходы. Этот факт не подтвердился», — отметил глава министерства Тихон Фирсов.При этом нарушение природоохранного законодательство всё же было обнаружено: выяснилось, что компания не значится в реестре объектов, оказывающих негативное воздействие на экологию. Следовательно, нет производственного экологического контроля и не платится экологический сбор.
Предприятию объявили предостережение о недопустимости этого нарушения. Министерство проследит за тем, чтобы на месте был организован экологический контроль.
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