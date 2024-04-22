Мобильные лаборатории проверили качество воздуха в 14 округах Подмосковья

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
17 выездов в 14 городских округов Московской области совершили мобильные экологические лаборатории с 11 по 18 апреля для проверки качества воздуха, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.
Исследования взятых проб проводились по 31 загрязняющему веществу. Превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) не было выявлено ни по одному из показателей. В министерстве отметили, что в одной из проб оказалась выше средних показателей концентрация диоксида азота — она составила 0,5 ПДК м. р., но это не является превышением нормы.«Данные о состоянии атмосферного воздуха необходимы для выявления и анализа источников загрязнения, оценки влияния на окружающую среду, а также для разработки мер по улучшению качества воздуха», — отметил глава министерства Тихон Фирсов.
Выезды проводились в Балашиху, Пушкинский округ, Щёлково, Егорьевск, Мытищи, Солнечногорск, Рузский, Одинцовский и Лосино-Петровский округа, а также в Электросталь, Жуковский, Люберцы, Раменский и Ленинский.
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