Ущерб от нелегальной свалки в Щёлкове составил около 3 млн рублей

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Нелегальную свалку строительных отходов обнаружили на территории городского округа Щёлково, ущерб, который мусор нанёс землям, эксперты оценили в 2,9 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Свалка заняла девять земельных участков, в том числе — сельскохозяйственного назначения в деревне Назимиха. Складированы были преимущественно грунты вперемешку с отходами строительства и сноса. Общая площадь свалки составила свыше 5,5 тыс. квадратных метров, объём мусора — около 5.8 тыс. кубометров», — отметил глава Минприроды региона Тихон Фирсов.Свалку выявили инспекторы экологического надзора. Расчёт нанесённого землям ущерба сделали по заказу министерства специалисты аккредитованной лаборатории. Все материалы направлены в полицию.
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Лев Каштанов