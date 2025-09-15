Экономист Балынин рассказал, как узнать размер будущей пенсии
Кандидат экономических наук и доцент Финансового университета Игорь Балынин сообщил, что россияне могут легко узнать размер своей будущей пенсии через портал Госуслуг. Эта возможность доступна для мужчин старше 45 лет и женщин старше 40 лет.
В беседе с «Татар-информ» он рассказал, что согласно Федеральному закону «О страховых пенсиях», Социальный фонд России информирует граждан о предполагаемом размере страховой пенсии по старости. Информация обновляется раз в три года. Чтобы получить данные, необходимо зарегистрироваться в единой системе идентификации и аутентификации. Если регистрация не пройдена, можно обратиться в органы Фонда пенсионного и социального страхования.
Запросив сведения, гражданин получит уведомление с фамилией, именем и отчеством, датой рождения, а также страховым номером индивидуального лицевого счета. В нём укажут общую продолжительность трудовой деятельности, величину индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) и условия для получения пенсии. Также сообщат стоимость ИПК и предполагаемый размер пенсии на момент информирования. Балынин отметил, что более 50 миллионов россиян уже получили такие уведомления.
