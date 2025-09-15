Экономист Балынин рассказал, как узнать размер будущей пенсии

15 сентября 2025, 13:57

Балынин: россияне могут узнать размер своей будущей пенсии через портал Госуслуг

Фото: iStock/blinow61

Кандидат экономических наук и доцент Финансового университета Игорь Балынин сообщил, что россияне могут легко узнать размер своей будущей пенсии через портал Госуслуг. Эта возможность доступна для мужчин старше 45 лет и женщин старше 40 лет.