RT и Jiangxi TV сняли музыкальное шоу «Мелодии сквозь время и пространство»

15 сентября 2025, 13:36

Фото: iStock/cookelma

RT совместно с китайским телеканалом Jiangxi TV снял масштабное музыкальное шоу «Мелодии сквозь время и пространство», где приняли участие звёзды РФ и КНР.





По данным издания, в проекте приняли участие Николай Басков, Юля Паршута, Татьяна Куртукова, У Бися, Чжан Бичэнь, Ванида и Хуан Юйбо. Артисты исполнили песни военных лет в классической и современной обработке на русском и китайском языках.



Премьеру мероприятия приурочили к 80-летию Великой Победы во Второй мировой войне и Году культуры России и Китая.





«Музыкальный проект покажет китайской аудитории ярких российских исполнителей, а нашим соотечественникам представит интересных китайских артистов. Это наш вклад в укрепление российско-китайской дружбы», — рассказал руководитель службы вещания RT на китайском языке Всеволод Пуля.

«Мы исполняли песни, которые близки и понятны и русской, и китайской публике. В этот момент я точно понял: музыка действительно объединяет людей, делает их ближе друг к другу. Китайские зрители приняли нас невероятно тепло. Они улыбались, аплодировали, многие подпевали», — прокомментировал Басков.