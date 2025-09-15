RT и Jiangxi TV сняли музыкальное шоу «Мелодии сквозь время и пространство»
RT совместно с китайским телеканалом Jiangxi TV снял масштабное музыкальное шоу «Мелодии сквозь время и пространство», где приняли участие звёзды РФ и КНР.
По данным издания, в проекте приняли участие Николай Басков, Юля Паршута, Татьяна Куртукова, У Бися, Чжан Бичэнь, Ванида и Хуан Юйбо. Артисты исполнили песни военных лет в классической и современной обработке на русском и китайском языках.
Премьеру мероприятия приурочили к 80-летию Великой Победы во Второй мировой войне и Году культуры России и Китая.
«Музыкальный проект покажет китайской аудитории ярких российских исполнителей, а нашим соотечественникам представит интересных китайских артистов. Это наш вклад в укрепление российско-китайской дружбы», — рассказал руководитель службы вещания RT на китайском языке Всеволод Пуля.
Концерт начался с русской «Калинки» и китайского «Жасмина», далее прозвучала «Катюша», «Синий платочек», а также знаменитые китайские песни.
«Мы исполняли песни, которые близки и понятны и русской, и китайской публике. В этот момент я точно понял: музыка действительно объединяет людей, делает их ближе друг к другу. Китайские зрители приняли нас невероятно тепло. Они улыбались, аплодировали, многие подпевали», — прокомментировал Басков.
Следующая часть шоу появится в эфире 19 сентября. На этот раз программу посвятят песням, которые символизируют дружбу двух стран.