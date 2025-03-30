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Главная / Новости / Общество/ Экономист Балынин: В апреле пенсии вырастут у двух категорий российских граждан

Экономист Балынин: В апреле пенсии вырастут у двух категорий российских граждан

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

В апреле увеличенную социальную пенсию получат те граждане, у которых не были сформированы пенсионные права на назначение страховой пенсии. Выплата для них увеличится на 14,75%.
О этом в разговоре с Российской газетой рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, благодаря этой индексации средний размер социальной пенсии в 2025 году вырастет почти на две тысячи рублей и составит 15,5 тысячи рублей.

Кроме того, с 1 апреля вырастут пенсии у тех граждан, кому в марте исполнилось 80 лет, продолжил эксперт. Он обратил внимание, что с учётом индексации пенсии таких юбиляров увеличатся почти на треть. Балынин напомнил, что в феврале было принято решение об увеличении процента индексации до 9,5%.

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#пенсии
#эксперт
#рф
Украинцы массово распродают в Интернете гуманитарную и военную помощь
30 марта 2025, 09:05

Фото: istockphoto/MarianVejcik

Украинцы массово распродают через Интернет иностранную гуманитарную и военную помощь. На продажу предлагаются даже каски, военная форма и сухие пайки.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на информацию, полученную на основе анализа социальных сетей. Например, на специализированном сайте предлагается приобрести американские, шведские, норвежские, французские, канадские и польские сухие пайки. Причём некоторые предлагают в единственном экземпляре в качестве «сувенира с военных учений». Зато кое-кто готов поставить целые партии сухпайков и даже под заказ.

Кроме того, на сайте можно приобрести иностранную форму, спальные мешки, противогазы, шлемы, раскладные кровати, складные печки, офицерскую канцелярию и даже литературу стран НАТО.

Продавцы подтверждают оригинальность происхождения предлагаемых изделий фотографиями специальных маркировок и номерными бирками. Кроме военного снаряжения, украинцы распродают и гуманитарную помощь европейских стран, например, подгузники, причём как одноразовые, так и многоразовые.

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Верховный суд РФ обязал родителей вносить платежи по ЖКХ за детей до 18 лет
30 марта 2025, 07:48

Фото: istockphoto/mactrunk

Родители должны оплачивать коммунальные услуги за своих несовершеннолетних детей даже в том случае, если они не живут вместе. Такое решение озвучено в определении судебной коллегии Верховного суда России по гражданским делам.
Прецедентом стал случай судебного разбирательства товарищества собственников жилья (ТСЖ) в Томске с одним из его членов, сообщает РИА Новости. Он не вносил коммунальные платежи и взносы на капитальный ремонт на протяжении пяти лет, поэтому накопил долг в сумме 445 тысяч рублей.

Руководство ТСЖ подало на должника в суд, который частично удовлетворил иск заявителя, взыскав долг с жильца и его матери. Однако позднее дело дошло до Верховного суда, который обратил внимание на то, что должник был несовершеннолетним, а значит взыскивать задолженность следует с его родителей. Материалы дела отправили на пересмотр.

«В случае, если собственником жилого помещения или его доли является несовершеннолетний, то обязанность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг несут его родители независимо от факта совместного с ним проживания», — поясняется в определении коллегии Верховного суда.

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#новости
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ГАИ: в 2024 году мужчины в пять раз чаще женщин попадали в ДТП
30 марта 2025, 06:26

Фото: iStock/Eugene Nekrasov

В Госавтоинспекции МВД России сообщили, что в прошлом году мужчины в пять раз чаще женщин попадали в ДТП. Данные ведомства передают РИА Новости.
Как оказалось, в прошлом году произошло свыше 96 тысяч аварий с мужчинами. При этом женщины попадали в ДТП более 18 тысяч раз. В сравнении с 2023 годом, число аварий с мужским полом выросло на 4,5 тысячи случаев. Количество ДТП с женщинами увеличилось на 1,2 тысячи.

Ранее сообщалось о намерении национального автомобильного союза России запретить автодилерам навязывать дополнительные услуги клиентам. Соответствующее письмо было направлено на имя главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.

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В России могут появиться памятные монеты в честь СВО
Депутат Аксаков: в России могут выпустить памятные монеты в честь СВО
30 марта 2025, 06:11

Фото: iStock/KeVeR

В России могут выпустить памятные монеты в честь СВО. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Да, конечно, допускаю, что могут быть выпуски монет, связанные со специальной военной операцией», — заявил Аксаков РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет высказался о шансах проведения новой волны мобилизации в России. Это было сделано после слов президента РФ Владимира Путина о ротации военнослужащих, которые первыми оказались в зоне СВО.

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Миронов предложил начать проверку качества семян
Глава «Справедливой России» Миронов призвал начать проверку качества семян
30 марта 2025, 02:44

Фото: iStock/VisualArtStudio

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил о необходимости ввести проверки качества семян перед посевным сезоном. Об этом сообщает РИА Новости.
«Перед началом нового посевного сезона необходимо срочно организовать проверку качества продукции оптовых компаний, которые поставляют семена в розницу», — передает слова Миронова агентство.

Как отметил политик, каждый год в России наблюдаются проблемы с качеством семян для огородов и подсобных хозяйств. К тому же РФ до сих пор зависит от иностранной продукции, которая часто не отличается качеством. Общая доля зарубежных семян на рынке сейчас достигает 80%. На фоне этого Миронов предложил ввести проверку посевной продукции.

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#сергей миронов
#проверка
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