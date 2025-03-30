Экономист Балынин: В апреле пенсии вырастут у двух категорий российских граждан

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В апреле увеличенную социальную пенсию получат те граждане, у которых не были сформированы пенсионные права на назначение страховой пенсии. Выплата для них увеличится на 14,75%.
О этом в разговоре с Российской газетой рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, благодаря этой индексации средний размер социальной пенсии в 2025 году вырастет почти на две тысячи рублей и составит 15,5 тысячи рублей.
Кроме того, с 1 апреля вырастут пенсии у тех граждан, кому в марте исполнилось 80 лет, продолжил эксперт. Он обратил внимание, что с учётом индексации пенсии таких юбиляров увеличатся почти на треть. Балынин напомнил, что в феврале было принято решение об увеличении процента индексации до 9,5%.
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Кроме того, с 1 апреля вырастут пенсии у тех граждан, кому в марте исполнилось 80 лет, продолжил эксперт. Он обратил внимание, что с учётом индексации пенсии таких юбиляров увеличатся почти на треть. Балынин напомнил, что в феврале было принято решение об увеличении процента индексации до 9,5%.
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Александр Бойцов