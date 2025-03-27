Индексация социальной пенсии коснётся порядка 124 тыс. жителей Подмосковья

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Ближайшая индексация социальных пенсий затронет около 124 тыс. жителей Подмосковья. Об этом сообщил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.
Как напомнили в Минсоцразвития региона, 1 апреля в России социальные пенсии проиндексируют на 14,75%. Их средний размер после повышения составит 15 456 рублей в месяц,
Получатели социальных пенсий – граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии. Эти выплаты получают также люди с инвалидностью и те, кто потерял кормильца.
В министерстве отметили, что региональная социальная доплата устанавливается к пенсии без учёта индексации текущего года. Поэтому общая сумма материального обеспечения в этом году будет выше, чем в предыдущем.
Читайте также:
В Подмосковье чат-бот по соцподдержке помог жителям уже 1,5 млн раз
Ветеранам Московской области выплатят от 40 до 70 тыс. рублей ко Дню Победы
Подмосковный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдёт в апреле
Получатели социальных пенсий – граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии. Эти выплаты получают также люди с инвалидностью и те, кто потерял кормильца.
«Повышение социальных пенсий затронет почти 124 тыс. подмосковных жителей. Из них более 30 тыс. пенсионеров получают региональную доплату. При этом индексация пройдет автоматически – обращаться с заявлением не нужно», – сказал Кирюхин.Если социальная пенсия у пенсионера ниже прожиточного минимума в Московской области, ему выплачивают региональную социальную доплата, которая увеличивает доход пенсионера до этого уровня. В этом году прожиточный минимум пенсионера в регионе составляет 16 600 рублей.
В министерстве отметили, что региональная социальная доплата устанавливается к пенсии без учёта индексации текущего года. Поэтому общая сумма материального обеспечения в этом году будет выше, чем в предыдущем.
Читайте также:
В Подмосковье чат-бот по соцподдержке помог жителям уже 1,5 млн раз
Ветеранам Московской области выплатят от 40 до 70 тыс. рублей ко Дню Победы
Подмосковный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдёт в апреле
Лора Луганская