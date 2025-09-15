Экономист Беляев назвал главное условие для перехода РФ на четырёхдневную рабочую неделю

15 сентября 2025, 16:32

Экономист Беляев рассказал, будет ли в РФ четырёхдневная рабочая неделя

Фото: Istock / taratorkin

Возможность введения четырёхдневной рабочей недели в России напрямую зависит от роста производительности труда — при этом важно сохранить как прежний уровень оплаты труда, так и качество продукции. Такое мнение выразил в беседе с агентством «Татар-информ» экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев.





Ранее представители Государственной думы заявляли, что страна в перспективе может перейти на сокращённый график. Однако, как отмечает ТАСС, такая реформа подойдёт не всем профессиям, и рынку труда потребуется время на адаптацию.





«Переход к четырехдневной рабочей неделе целесообразен тогда, когда производительность труда повышена настолько, что она позволяет сократить количество рабочих дней без снижения выпуска валового внутреннего продукта, а, может быть, даже и увеличить благодаря внедрению новых механизмов», — подчеркнул Беляев.