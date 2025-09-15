Пожилой петербуржец печатал деньги на домашнем принтере и ходил с ними в магазин
В Петербурге 63-летний местный житель печатал деньги на домашнем принтере и ходил с ними в магазин. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
Инцидент произошел в сетевом магазине на Богатырском проспекте. Пожилой мужчина, пытаясь расплатиться в магазине, предъявил на кассе две фальшивые купюры номиналом по пять тысяч рублей, изготовленные на струйном принтере. Работники магазина немедленно сообщили об этом в полицию.
При обыске в квартире подозреваемого обнаружили еще семь поддельных банкнот того же номинала, а также несколько листов с незаконченными изображениями денежных билетов. Мужчина признал свою вину. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ. Его отпустили под подписку о невыезде. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства сбыта поддельных денежных средств.
