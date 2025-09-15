Пожилой петербуржец печатал деньги на домашнем принтере и ходил с ними в магазин

15 сентября 2025, 16:25

В Петербурге полиция задержала пенсионера-фальшивомонетчика

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Петербурге 63-летний местный житель печатал деньги на домашнем принтере и ходил с ними в магазин. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.