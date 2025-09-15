Достижения.рф

Путин прокомментировал изменения климата

Путин: изменения климата имеют для России практическое значение
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность изменения климата для страны, пишет РИА Новости.



Он отметил, что климатические процессы влияют на различные регионы и создают серьезные риски.

Во время видеоконференции по вводу в эксплуатацию объектов санэпиднадзора Путин обратил внимание на паводки, происходящие в разных частях России. Эти природные явления приводят к размыву могильников и другим опасным последствиям. Глава государства отметил, что такие ситуации требуют особого внимания и действий.

Ранее президент заявил, что независимо от объёмов финансирования, денег всегда не хватает, поэтому нужно правильно распределять приоритеты.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0