Путин прокомментировал изменения климата
Президент России Владимир Путин подчеркнул важность изменения климата для страны, пишет РИА Новости.
Он отметил, что климатические процессы влияют на различные регионы и создают серьезные риски.
Во время видеоконференции по вводу в эксплуатацию объектов санэпиднадзора Путин обратил внимание на паводки, происходящие в разных частях России. Эти природные явления приводят к размыву могильников и другим опасным последствиям. Глава государства отметил, что такие ситуации требуют особого внимания и действий.
Ранее президент заявил, что независимо от объёмов финансирования, денег всегда не хватает, поэтому нужно правильно распределять приоритеты.
