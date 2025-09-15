В ГД раскрыли, чем обусловлена низкая безработица в России
Депутат Бессараб: импортозамещение потребовало новых рабочих мест
В России появилось много рабочих мест из-за политики импортозамещения после ухода иностранных компаний с рынка. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Ранее стало известно, что по итогам II квартала текущего года в России зафиксировали самую низкую безработицу среди стран «Большой двадцатки».
«Западные экономические санкции влияют на нас, но вместе с тем они дали устойчивый толчок к развитию экономики, промышленности, импортозамещению. А для импортозамещения, безусловно, потребовались свои производства и рабочие места», — отметила Бессараб в разговоре с RT.
Кроме того, в связи с уходом иностранных компаний Россия в короткие сроки создала собственный большой рынок для обеспечения внутреннего спроса. Отсюда появляются новые рабочие места, заключила депутат.
Тем временем глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что рынок труда в РФ постепенно перейдет к четырем рабочим дням самостоятельно. Однако он подчеркнул, что россияне не должны из-за этого потерять часть дохода.
В этой связи юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева рассказала «Москве 24», что введение четырехдневки может быть оформлено как неполное или сокращенное рабочее время. В этом случае россияне будут получать зарплату согласно отработанным часам. Такое решение не создаст дополнительной нагрузки на бизнес и не приведет к автоматическому росту цен.
«В итоге любое сокращение рабочей недели с сохранением полной зарплаты не происходит "просто так" – дополнительные расходы неизбежно перекладываются на потребителей», — пояснила Яковлева.
Она уточнила, что компании будут вынуждены нанимать дополнительных сотрудников, а это увеличит расходы бизнеса и повлечет за собой повышение цен на продукцию и услуги.