В ГД раскрыли, чем обусловлена низкая безработица в России

15 сентября 2025, 16:03

Депутат Бессараб: импортозамещение потребовало новых рабочих мест

Фото: iStock/Jovanmandic

В России появилось много рабочих мест из-за политики импортозамещения после ухода иностранных компаний с рынка. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.





Ранее стало известно, что по итогам II квартала текущего года в России зафиксировали самую низкую безработицу среди стран «Большой двадцатки».





«Западные экономические санкции влияют на нас, но вместе с тем они дали устойчивый толчок к развитию экономики, промышленности, импортозамещению. А для импортозамещения, безусловно, потребовались свои производства и рабочие места», — отметила Бессараб в разговоре с RT.

