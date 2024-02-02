Общественник Щелищ объяснил колебания цен на огурцы

Импортные яйца в России не попадают в торговые сети, а идут на переработку, используясь при приготовлении кондитерских товаров или же на том или ином производстве. Об этом в интервью «Известиям» заявил зампред ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов.