Общественник Щелищ объяснил колебания цен на огурцы

Фото: istockphoto.com/pilipphoto
Председатель Союза потребителей РФ Петр Щелищ заявил, что колебание стоимости огурцов вызвана разбалансировкой спроса и предложения на овощ.
«Огурцов стало меньше, а желание приобрести их у россиян осталось на прежнем уровне. Розничные торговцы, не желая, чтобы их полки остались пустыми, просто повышают их цену, удерживая часть потребителей от покупки. Запретить им нельзя, так как без выгоды для себя никто не будет ни производить, ни продавать огурцы. А чтобы эта выгода не была чрезмерной, работает ФАС, которая следит за честной конкуренцией на рынке, не позволяя формировать картельные сговоры и устраивать передел рынка», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Щелищ.
Он отметил, что к понижению цен на огурцы приведёт снижение спроса на них.
Читайте также:
Руспродсоюз: На полках российских торговых сетей нет импортных яиц
Кондитер Латышев допустил нехватку шоколада в России
В России выросли продажи кондиционеров
Мелисса Тимофеева