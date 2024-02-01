Кондитер Латышев допустил нехватку шоколада в России

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Основатель кондитерской фабрики Андрей Латышев заявил, что в этом году в России может возникнуть дефицит шоколада из-за нехватки сырья и проблем с поставками.
Ранее стало известно о том, что продажи кондиционеров в России в декабре-январе выросли на 35% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Так, аналитики ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» отметили, что такая ситуация может быть связана с новогодними морозами и акциями.
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