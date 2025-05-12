Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Экономист дал совет, как накопить деньги на мечту

Экономист дал совет, как накопить деньги на мечту

Экономист Щербаченко посоветовал создать план сбережений для накопления на мечту
Фото: iStock/SARINYAPINNGAM

Фото: iStock/SARINYAPINNGAM

Создание сберегательного плана поможет осуществить мечту, заявил доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. Он отметил, что для этого нужно установить конкретную сумму и срок достижения цели, что позволит рассчитать необходимый ежемесячный объем сбережений.
«Накопление на мечту — это процесс, который требует тщательного планирования, дисциплины и мотивации. В первую очередь определите свою мечту: запишите, на что именно вы хотите накопить. Изучите стоимость вашей мечты, чтобы установить конкретную сумму. Далее решите, за какой период вы хотите достичь своей цели — это поможет определить, сколько нужно откладывать каждый месяц. Также важно установить, какую сумму вы можете откладывать ежемесячно», — пояснил Щербаченко в беседе с NEWS.ru.

Он уточнил, что для определения этой суммы полезно вести личный или семейный бюджет в течение нескольких месяцев. Кроме того, экономист отметил важность расчета доходов и расходов, для чего можно использовать приложения для управления финансами. По его словам, перед началом накоплений стоит погасить все долги.

Эксперт также порекомендовал позволить себе потратить 1–3% от накопленных средств на праздник или подарок, когда вы достигнете 30–50% своей цели. Создайте коллаж или доску желаний с изображениями вашей мечты, чтобы постоянно напоминать себе о ней. Устанавливайте небольшие награды за достижение промежуточных целей, добавил Щербаченко.

Читайте также:

Синоптик рассказал о погоде в Москве на ближайшие дни

Психолог назвала способы, которые помогут выпускникам спокойно сдать ЕГЭ

Иностранцам напомнили о необходимости СНИЛС для получения российской sim-карты
#эксперт
#праздник
#награды
#бюджет
#карты
#долги
#приложения
#подарок
Ресурс «Лапша Медиа» опроверг данные о риске заражения холерой в Екатеринбурге
12 мая 2025, 14:02

Фото: iStock / AlexLMX

В некоторых соцсетях появились предупреждения о риске заражения брюшным тифом и холерой через водопроводную воду в Екатеринбурге. Подобные объявления якобы разместили в аэропорту Кольцово, обратили внимание создатели ресурса фактчекинга «Лапша Медиа».
Однако ни объявлений, ни заражённой воды в действительности не существует.
«В аэропорту подобных объявлений нет, что подтвердили в администрации воздушной гавани. Эпидемиологическая ситуация по холере и другим заболеваниям остаётся стабильной, её постоянно контролирует Роспотребнадзор», – заявили в управлении надзорного ведомства по Свердловской области.
Фото: t.me/lapshamedia

Вбросы о холере в водопроводной воде часто появляются в интернете. Однако за последние 20 лет в России было зафиксировано только несколько единичных завозных случаев заболевания.

Фактчекинговый ресурс «Лапша Медиа» составил чек-лист, который поможет отличить фейк от правды. Как отмечают специалисты, сегодня на фоне роста объёмов информации важно проверять данные, критически оценивать информацию и отличать правду от фейков.

Читайте также:

Создатели ресурса «Лапша Медиа» рассказали о фейках на тему Великой Победы

Отличить фейк от правды поможет ресурс фактчекинга

Жителей Воскресенска научили вычислять телефонных мошенников
#фейки
#новости
#вода
#заболевания
#заражение
#аэропорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экономист назвала зарплату, гарантирующую россиянам среднюю пенсию
Экономист Анисимова: для средней пенсии надо получать 55 тыс. руб в месяц
12 мая 2025, 13:44

Фото: iStock/mars58

Россиянам необходимо зарабатывать минимум 55 180 рублей в месяц, чтобы получить среднюю пенсию в размере 23 175 рублей. Об этом сообщила экономист, директор сервиса «Купец CRM» Анна Анисимова.
«Чтобы получать пенсию в размере 23 175 рублей, нужны около 97,9 пенсионных баллов. Эта сумма выходит из расчета: из общей пенсии вычитается фиксированная выплата (8907,70 рубля), остаётся 14 267,30 рубля, которую покрывают баллы. Один балл в 2025 году стоит 145,69 рубля, и 14 267,30 / 145,69 даёт те самые 97,9. Если разделить их на минимальный стаж, то за 37 лет (для женщин) или 42 года (для мужчин) нужно зарабатывать около 2,4–2,6 балла в год», – пояснила Анисимова в беседе с NEWS.ru.
Экономист подчеркнула, что, говоря о минимальной зарплате, в 2025 году предельная база составляет 441 991,80 рубля. Для получения 2,4 балла в год необходимо зарабатывать порядка 55 180 рублей в месяц до вычета НДФЛ.

Анисимова в заключение добавила, что такой расчёт актуален при условии, чо работа официальная, без перерывов и с полными взносами. В случае снижения зарплаты или перерывов в стаже количество баллов также снижается.

Читайте также:

Работающим пенсионерам объяснили порядок перерасчета пенсий в августе

Россиянам объявили средний размер пенсии в стране

Доцент Иванова-Швец: пенсию могут уменьшить в случае смены места жительства
#пенсии
#работа
#ндфл
#база
#зарплаты
#россияне
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Юрист раскрыл размеры штрафов за борщевик в России
Юрист Русяев: россиян могут оштрафовать за борщевик на пять тысяч рублей
12 мая 2025, 13:35

Фото: iStock/TatianaNurieva

Несвоевременные действия или полное отсутствие мер по уничтожению борщевика могут привести к штрафам для граждан до пяти тысяч рублей, сообщил юрист Илья Русяев.
Он уточнил, что должностные лица могут быть оштрафованы на сумму до 50 тысяч рублей, а юридические лица — до миллиона рублей, приводит его слова NEWS.ru.

Если речь идет о частном лице, штраф составляет от двух до пяти тысяч рублей. Для должностных лиц этот порог значительно выше — от двадцати до пятидесяти тысяч. Юридические лица могут столкнуться с еще более серьезными санкциями — от 150 тысяч до одного миллиона рублей, что обычно касается организаций, владеющих крупными земельными участками, добавил Русяев.

Важно отметить, что ответственность может наступать как по региональным нормам (например, согласно статье 6.11 КоАП Московской области), так и на федеральном уровне — по статье 8.7 КоАП РФ. Выбор конкретной нормы зависит от категории земли, степени зарастания и ситуации в целом. Например, если борщевик распространился вдоль дороги, ответственность за его уничтожение лежит на дорожных службах, а обращение подается в зависимости от уровня дороги — федеральной, региональной или муниципальной, резюмировал юрист.

Читайте также:

Россиянам рассказали, как получить налоговый вычет за ремонт в квартире

В Госдуме раскрыли, включат ли россиянам отопление на фоне майских заморозков

Экономист дал совет, как накопить деньги на мечту
#деньги
#штраф
#дороги
#борщевик
#ремонт
#отопление
#юрист
#коап
#налоговый вычет
#выбор
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам рассказали, как получить налоговый вычет за ремонт в квартире
Бизнесмен Васильев: за ремонт в новостройке можно получить налоговый вычет
12 мая 2025, 13:28

Фото: iStock/Pawel Kacperek

Право на налоговый вычет за ремонт квартиры предоставляется гражданам, которые приобрели жилье в новостройке без отделки, сообщил строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев. Он отметил, что это условие должно быть прописано в договоре купли-продажи.
Вычет охватывает расходы на отделочные работы и покупку материалов, таких как плитка, обои, краска, ламинат, установка межкомнатных дверей, а также выполнение штукатурных и малярных работ, монтаж электропроводки и других инженерных систем. При этом приобретение бытовой техники не подлежит вычету, добавил Васильев в беседе с изданием NEWS.ru.

Эксперт также подчеркнул, что максимальный лимит имущественного вычета составляет 2 миллиона рублей на человека. Это означает, что из этой суммы можно получить 13% возврата, что составляет максимум 260 000 рублей. Для супругов этот лимит в 2 миллиона рублей установлен для каждого, что позволяет при совместной покупке недвижимости увеличить максимальную сумму до 4 миллионов рублей и возврат — до 520 000 рублей, объяснил он.

По словам Васильева, существует два способа получения налогового вычета. Первый — через налоговую инспекцию. Для этого нужно заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ, приложить документы, подтверждающие понесенные расходы, и подать их через личный кабинет на сайте ФНС или в местном отделении налоговой службы.

Читайте также:

В Госдуме раскрыли, включат ли россиянам отопление на фоне майских заморозков

Экономист дал совет, как накопить деньги на мечту

Синоптик рассказал о погоде в Москве на ближайшие дни
#деньги
#эксперт
#отопление
#фнс
#документы
#расходы
#ндфл
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме раскрыли, включат ли россиянам отопление на фоне майских заморозков
Депутат Разворотнева: решение о включении отопления принимают власти регионов
12 мая 2025, 13:22

Фото: iStock/almaphoto

Решение о возобновлении подачи тепла в квартиры на фоне майских заморозков принимают власти регионов, сообщила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Она добавила, что внеплановое ключение отопления может привести к авариям из-за повышения нагрузки на инженерные сети.
«У нас был один раз прецедент, когда включили отопление после отключения. Но, вообще, это очень тяжелая история. Чтобы включить его снова, дают повышенную нагрузку на сети, инженерные системы дома. Когда это делают осенью, это происходит после летней проверки труб, выдачи паспортов готовности к зиме, подтверждения, что трубы и инженерные сети дома выдержат этот гидроудар», – объяснила парламентарий в беседе с NEWS.ru.
По словам Разворотневой, нынешнее состояние труд после отключения отопления пока неизвестно, поэтому риск возникновения аварийных ситуации сильно повышается в случае резкого запуска системы. Также данный процесс потребует значительных временных и трудовых ресурсов.

«Мой прогноз – скорее всего, не включат отопление. Хотя у нас есть требования санитарных норм, когда пять дней подряд среднесуточная температура ниже 8 градусов тепла, отопление обязаны включать. Но, в принципе, завтра или послезавтра обещают потепление, поэтому, думаю, отопление включать не будут», – заключила собеседница издания.
Читайте также:

Синоптик рассказал о погоде в Москве на ближайшие дни

График отключения отопления в Москве и Подмосковье 2025: когда ждать завершения отопительного сезона

«Готовим кастрюльки»: в Москве и Подмосковье стартует сезон плановых отключений горячей воды
#отопление
#госдума
#проверки
#трубы
#температура
#прогноз
#дома
#похолодание
Следите за нашими новостями
в удобном формате