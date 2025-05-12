Экономист дал совет, как накопить деньги на мечту

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Создание сберегательного плана поможет осуществить мечту, заявил доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. Он отметил, что для этого нужно установить конкретную сумму и срок достижения цели, что позволит рассчитать необходимый ежемесячный объем сбережений.
«Накопление на мечту — это процесс, который требует тщательного планирования, дисциплины и мотивации. В первую очередь определите свою мечту: запишите, на что именно вы хотите накопить. Изучите стоимость вашей мечты, чтобы установить конкретную сумму. Далее решите, за какой период вы хотите достичь своей цели — это поможет определить, сколько нужно откладывать каждый месяц. Также важно установить, какую сумму вы можете откладывать ежемесячно», — пояснил Щербаченко в беседе с NEWS.ru.
Он уточнил, что для определения этой суммы полезно вести личный или семейный бюджет в течение нескольких месяцев. Кроме того, экономист отметил важность расчета доходов и расходов, для чего можно использовать приложения для управления финансами. По его словам, перед началом накоплений стоит погасить все долги.
Эксперт также порекомендовал позволить себе потратить 1–3% от накопленных средств на праздник или подарок, когда вы достигнете 30–50% своей цели. Создайте коллаж или доску желаний с изображениями вашей мечты, чтобы постоянно напоминать себе о ней. Устанавливайте небольшие награды за достижение промежуточных целей, добавил Щербаченко.
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