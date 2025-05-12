Синоптик рассказал о погоде в Москве на ближайшие дни

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Май не радует погодой москвичей — идут дожди, а температура, по словам специалистов, отстает от климатической нормы.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что погода пойдет на поправку.
По его словам, в четверг придет тепло, и дневная температура повысится до +15, +16 градусов.
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«Это заболевание, которое длится уже всю первую половину месяца, постепенно выровняется. Сейчас средняя температура на 4,5 градуса отстает от климатической нормы. В ближайшие два дня холодная и дождливая погода сохранится. Завтра дождь умеренный дождь, в ночь на среду дождливая погода, а затем постепенное ослабление осадков, и к четвергу уже переход к погоде с локальными небольшими дождями», — объяснил синоптик.
По его словам, в четверг придет тепло, и дневная температура повысится до +15, +16 градусов.
«И мы уже забываем про ночные заморозки. В пятницу ожидается +17, +18 градусов», — сказал Шувалов.
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Анастасия Панченко