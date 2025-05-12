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Главная / Новости / Общество/ Иностранцам напомнили о необходимости СНИЛС для получения российской sim-карты

Иностранцам напомнили о необходимости СНИЛС для получения российской sim-карты

Фото: istockphoto.com/dusanpetkovic

Фото: istockphoto.com/dusanpetkovic

Иностранный гражданин может получить sim-карту российского оператора связи, только если у него оформлен СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта) и открыт аккаунта на портале «Госуслуги». О порядке действий, которые должен предпринять приезжий, чтобы пользоваться российским номером, рассказали в пресс-службе правительства РФ.
«Первым шагом к получению российской sim-карты является подготовка нотариально заверенного перевода документа, удостоверяющего личность. Затем надо подать заявку на получение СНИЛС. Сделать это можно через работодателя или самостоятельно — через МФЦ или Соцфонд России. Срок выдачи СНИЛС составляет до пяти дней», — говорится в сообщении.
Затем нужно будет создать учётную запись на «Госуслугах» и зарегистрировать биометрию в банке. После этого можно обращаться в салон связи для оформления sim-карты.

Инструкция:





Фото: пресс-служба правительства РФ

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#сим-карты
#иностранцы
#мобильная связь
#россия
Психолог назвала способы, которые помогут выпускникам спокойно сдать ЕГЭ
Психолог Дунаева: выпускник на ЕГЭ должен использовать дыхательные практики
12 мая 2025, 12:12

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Май — важный и решающий месяц для выпускников, которые со страхом ждут своего часа на ЕГЭ.
Психолог Елена Дунаева в беседе с «Радио 1» подчеркнула, что ребенку в период сдачи ЕГЭ очень важно чувствовать безусловную любовь со стороны родителей.

«Очень важно понимать, что каждый человек может тревожиться, и ребенок, заходя в аудиторию, должен понимать, что все переживания нормальны. Необходимо разрешить себе волноваться. Дальше надо поработать с дыханием: для детей проще будет считать на четыре счета, затаивать дыхание на два счета, выпускать дыхание на четыре счета, опять затаивать. Дыхательные практики всегда помогают», — сказала эксперт.

Она добавила, что во время экзамена лучше не делать лишних движений и не суетиться, потому что времени достаточно.

«Времени достаточно, если человек не будет включаться в агонию и панику. Не нужно думать, что этот экзамен — последний шанс в жизни. Нет, есть другие выходы и ходы. Все, что происходит, к лучшему — этому нужно верить», — пояснила Дунаева.

По ее словам, работа с дыханием и с принятием разных исходов ситуации помогут сфокусировать тело и все, что внутри.

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«Любить жизнь»: Долгожительница из Подмосковья раскрыла секреты своего долголетия
Долгожительница из Подмосковья Швец: чтобы жить долго, надо любить свою жизнь
12 мая 2025, 11:58

Фото: iStock/PIKSEL

Долгожительнице из Подмосковья Анне Швец исполнилось 96 лет. Женщина раскрыла секреты своего долголетия и посоветовала не травить сердце различными переживаниями и волнениями.
«Нужно как можно дольше сохранять умственную активность. Сейчас я уже не могу выходить из дома, но много читаю, слежу за новостями, кроссворды разгадываю, чтобы мозг разминать. И с молодежью стараюсь больше общаться, знать, что их волнует, что в мире происходит», — рассказала женщина в беседе с «Вечерней Москвой».

Анна Швец отметила, чтобы жить долго, надо любить свою жизнь. Она всегда с радостью встречает солнечный свет и не печалится, если идёт дождь.

Женщина добавила, что пережила многое, в том числе и войну.

«Плохие времена проходят, и не надо себе сердце травить, обо всем переживая и волнуясь. В доме моем всегда гости, а за хорошим столом да с песней все несчастья мигом отступают!» — подчеркнула Швец.

В свою очередь врач-диетолог Елена Соломатина рассказала «Москве 24», что пожилым людям очень полезно употреблять изюм, изготовленный из темного винограда для виноделия.

«В винограде есть ресвератрол, который положительно влияет на сосудистую систему. Также он активирует специальные вещества, которые поддерживают жизнедеятельность клеток», — пояснила Соломатина.

Она также отметила пользу кураги и чернослива. Однако Соломатина обратила внимание, что людям с сахарным диабетом сухофрукты противопоказаны, так как в них содержится много сахара.
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Следующие длинные выходные у россиян будут через месяц
В июне у россиян будет трехдневная рабочая неделя
12 мая 2025, 08:51

Фото: iStock/Maria Korneeva

С четверга 12 июня до воскресенья 15 июня включительно у россиян будут выходные. Об этом свидетельствуют данные из постановления кабмина РФ о праздничных и выходных днях в 2025 году.
Поводом для выходного 12 июня является День России. При этом 13 числа россияне будут отдыхать в связи с переносом выходного с 23 февраля, который в этом году выпал на воскресенье. Данный период длинных выходных является предпоследним в 2025 году.

В следующий раз граждане смогут отдохнуть в период длинных выходных уже в ноябре. Тогда в России будет отмечаться День народного единства. В связи с этим россиянам предоставляется отдых с воскресенья 2 ноября по вторник 4 ноября.

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#выходные
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Депутат Гаврилов: граждане могут получить дачу и землю от государства бесплатно
12 мая 2025, 08:13

Фото: iStock/Mkovalevskaya

Многие россияне имеют реальную возможность получить от государства дачу или участок земли бесплатно. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
Как рассказал политик изданию Лента.ру», получение участка или дачи может произойти в случае соблюдения ряда требований, которые могут меняться в зависимости от региона. Например, бесплатный земельный участок доступен семьям с тремя или более детьми.

«Все члены семьи должны быть гражданами России, участок можно получить только один раз, и, как правило, он оформляется в общую собственность. В некоторых регионах к этому добавляется требование о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилье. Если участок по каким-либо причинам не может быть предоставлен, возможно получение денежной компенсации — правда, такое решение принимается уже на уровне субъекта Федерации», — пояснил Гаврилов.

Юрист Тишаков: в РФ в три раза выросли штрафы за езду детей на электросамокатах
Юрист Тишаков: в РФ в три раза выросли штрафы за езду детей на электросамокатах
К тому же земля полагается молодым специалистам из сельской местности. В их числе учителя, врачи, агрономы, работники культуры и другие востребованные кадры. Участок предоставляется на шесть лет. Если в течение этого срока специалист продолжает работать в селе, тогда гражданин может оформить территорию в личное пользование.

«Интересно, что в отличие от многодетных семей, специалисты в селе могут выбрать участок сами, даже если он еще не размежеван, — тогда придется заняться оформлением границ за свой счет», — уточнил Гаврилов.

В Госдуму внесли законопроект о лишении прав тех, кто не уступил дорогу скорой
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Без очередей участки предоставляются Героям России и СССР, а еще полным кавалерам орденов Славы и Трудовой Славы. Помимо этого земля может быть дана льготникам. В их числе инвалиды, сироты, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Если же говорить об остальных россиянах, то они могут рассмотреть программы «Дальневосточного гектара» и «Арктического гектара». Согласно им, гражданину предоставляется земля в данных регионах для жилья, бизнеса или сельского хозяйства сроком на пять лет. В случае одобрения, россиянин обязан использовать территорию по назначению.

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Юрист Тишаков: в РФ в три раза выросли штрафы за езду детей на электросамокатах
12 мая 2025, 04:48

Фото: iStock/Oleg Elkov

Доцент департамента права ИЭУиП ГАОУ ВО МГПУ Максим Тишаков заявил, что в России в три раза увеличились штрафы за езду детей на электросамокатах. Об этом эксперт рассказал агентству «Прайм».
«Коммерческие организации, предоставляющие СИМ напрокат, устанавливают в договорах условия о запрете управления арендованным электросамокатом лицом, либо его передачи в пользование третьим лицам, которые не достигли возраста шестнадцати лет, а в отдельных регионах совершеннолетия», — говорится в сообщении.

Теперь ряд сервисов будет штрафовать нарушителей на 30 тысяч рублей. Ранее размер взыскания за езду несовершеннолетних на электросамокатах равнялся 10 тысячам. При этом в Москве штраф увеличен до 100 тысяч рублей.

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