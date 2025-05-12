Иностранцам напомнили о необходимости СНИЛС для получения российской sim-карты

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Иностранный гражданин может получить sim-карту российского оператора связи, только если у него оформлен СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта) и открыт аккаунта на портале «Госуслуги». О порядке действий, которые должен предпринять приезжий, чтобы пользоваться российским номером, рассказали в пресс-службе правительства РФ.
«Первым шагом к получению российской sim-карты является подготовка нотариально заверенного перевода документа, удостоверяющего личность. Затем надо подать заявку на получение СНИЛС. Сделать это можно через работодателя или самостоятельно — через МФЦ или Соцфонд России. Срок выдачи СНИЛС составляет до пяти дней», — говорится в сообщении.Затем нужно будет создать учётную запись на «Госуслугах» и зарегистрировать биометрию в банке. После этого можно обращаться в салон связи для оформления sim-карты.
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Фото: пресс-служба правительства РФ
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