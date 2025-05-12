Психолог назвала способы, которые помогут выпускникам спокойно сдать ЕГЭ

Иностранный гражданин может получить sim-карту российского оператора связи, только если у него оформлен СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта) и открыт аккаунта на портале «Госуслуги». О порядке действий, которые должен предпринять приезжий, чтобы пользоваться российским номером, рассказали в пресс-службе правительства РФ.