Психолог назвала способы, которые помогут выпускникам спокойно сдать ЕГЭ

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Май — важный и решающий месяц для выпускников, которые со страхом ждут своего часа на ЕГЭ.
Психолог Елена Дунаева в беседе с «Радио 1» подчеркнула, что ребенку в период сдачи ЕГЭ очень важно чувствовать безусловную любовь со стороны родителей.
Она добавила, что во время экзамена лучше не делать лишних движений и не суетиться, потому что времени достаточно.
По ее словам, работа с дыханием и с принятием разных исходов ситуации помогут сфокусировать тело и все, что внутри.
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«Очень важно понимать, что каждый человек может тревожиться, и ребенок, заходя в аудиторию, должен понимать, что все переживания нормальны. Необходимо разрешить себе волноваться. Дальше надо поработать с дыханием: для детей проще будет считать на четыре счета, затаивать дыхание на два счета, выпускать дыхание на четыре счета, опять затаивать. Дыхательные практики всегда помогают», — сказала эксперт.
Она добавила, что во время экзамена лучше не делать лишних движений и не суетиться, потому что времени достаточно.
«Времени достаточно, если человек не будет включаться в агонию и панику. Не нужно думать, что этот экзамен — последний шанс в жизни. Нет, есть другие выходы и ходы. Все, что происходит, к лучшему — этому нужно верить», — пояснила Дунаева.
По ее словам, работа с дыханием и с принятием разных исходов ситуации помогут сфокусировать тело и все, что внутри.
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Анастасия Панченко