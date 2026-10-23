Экономист Халимов призвал автоматически откладывать часть зарплаты в день ее получения
Экономист и бизнес-консультант Эмиль Халимов посоветовал в день поступления зарплаты переводить 10% дохода на накопительный счет или вклад. По его словам, настройка автоплатежа занимает минимум времени и помогает сформировать финансовый резерв до появления спонтанных расходов.
В беседе с «Лентой.ру» эксперт отметил, что в 2026 году доход по банковским вкладам не облагается налогом в пределах 160 тыс. рублей. Размер необлагаемого лимита зависит от максимальной ключевой ставки ЦБ, действовавшей на первое число каждого месяца.
Для защиты от необдуманных трат Халимов предложил пользоваться правилом 72 часов. Перед крупной покупкой стоит выждать три дня. Если необходимость не исчезла, имеет смысл сравнить стоимость товаров по цене за килограмм, литр или другую единицу измерения.
Экономист напомнил, что покупатель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества в течение 14 дней после покупки. Вещь не должна иметь следов использования, а упаковка, ярлыки и товарный вид должны сохраниться. Это право закрепляет статья 25 закона «О защите прав потребителей».
Отдельно Халимов обратил внимание на социальные налоговые вычеты. За расходы на лечение, образование и спорт можно вернуть до 19,5 тыс. рублей при ставке НДФЛ 13% и годовой сумме затрат до 150 тыс. рублей. Оформить возврат разрешено за три предыдущих года.
По тратам, начиная с 2024 года, медицинские и образовательные организации могут передавать информацию в налоговую службу самостоятельно. После этого предварительно заполненное заявление появляется в личном кабинете налогоплательщика. Для вычета за фитнес клуб должен входить в специальный перечень Минспорта.
Эксперт посоветовал раз в три месяца проверять платные сервисы и условия мобильной связи. Снизить коммунальные расходы помогает двухтарифный электросчетчик: стирку и работу посудомоечной машины можно перенести на ночное время. Контролировать продуктовый бюджет, по его мнению, позволяет заранее подготовленный список покупок и учет расходов по категориям.
Еще одним инструментом накоплений Халимов назвал программу долгосрочных сбережений через негосударственные пенсионные фонды. Взносы от 2 тыс. рублей в год дают право на государственное софинансирование до 36 тыс. рублей ежегодно в течение десяти лет. При ежемесячном доходе до 80 тыс. рублей государство удваивает взносы гражданина. Участники программы вправе оформить вычет с суммы до 400 тыс. рублей в год — возврат при ставке 13% составит до 52 тыс. рублей.
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