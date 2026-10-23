Экономист Халимов призвал автоматически откладывать часть зарплаты в день ее получения

23 октября 2026, 07:43

В день зарплаты стоит настроить перевод части дохода на счет или вклад

Фото: iStock/Natalia Rusanova

Экономист и бизнес-консультант Эмиль Халимов посоветовал в день поступления зарплаты переводить 10% дохода на накопительный счет или вклад. По его словам, настройка автоплатежа занимает минимум времени и помогает сформировать финансовый резерв до появления спонтанных расходов.