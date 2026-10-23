Камбоджа экстрадировала в Россию двоих фигурантов дел о крупном мошенничестве
Камбоджа передала российской стороне двух граждан, которые свыше десяти лет находились в международном розыске по обвинениям в мошенничестве. Об этом сообщили в МВД РФ.
Один из экстрадированных подозревается в хищении более 6,5 миллионов рублей в ходе оформления кредитов. Следствие полагает, что в 2007–2008 годах он, будучи руководителем автосервиса, направлял банкам заведомо ложные данные о сделках. В международный розыск мужчину объявили в сентябре 2014 года.
Вторая разыскиваемая — женщина, которая через туристическое агентство продавала путёвки, но не исполнила обязательства перед клиентами, причинив им существенный материальный ущерб. Её объявили в международный розыск в декабре 2015 года.
Передача обвиняемых представителям России состоялась в аэропорту Пномпеня. Возможность экстрадиции обеспечила скоординированная работа Генеральной прокуратуры РФ и иностранных партнёров.
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