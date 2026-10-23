Стало известно, что раздражает сильнее всего россиян в поездках на работу

23 октября 2026, 07:17

Пробки и тесный транспорт сильнее всего раздражают россиян по дороге в офис

Фото: iStock/Snezhana Kudryavtseva

Коммерческий директор Foresight Development Анна Шишкина заявила, что жители городов все чаще выбирают проекты, где жилье, работа и повседневные сервисы находятся рядом. Такой формат помогает сократить время в пути и сделать расписание более свободным.