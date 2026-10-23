Стало известно, что раздражает сильнее всего россиян в поездках на работу
Коммерческий директор Foresight Development Анна Шишкина заявила, что жители городов все чаще выбирают проекты, где жилье, работа и повседневные сервисы находятся рядом. Такой формат помогает сократить время в пути и сделать расписание более свободным.
В беседе с «Газетой.Ru» представители компании сообщили, что главной причиной раздражения во время поездок на работу россияне назвали автомобильные заторы — на них пожаловались 55% участников исследования. Еще 51% недовольны переполненным общественным транспортом.
Ранний подъем раздражает 34% опрошенных. Неприятные запахи в автобусах, метро и электричках, как и зависимость маршрута от погоды, отметили по 27% респондентов. Для 21% дорога до офиса воспринимается как потерянное время. Лишь 1% участников признались, что ежедневные поездки не вызывают у них негативных эмоций.
Каждый третий россиянин тратит на путь до работы от 15 до 30 минут. Еще 22% добираются от получаса до часа. При этом 47% участников хотели бы укладываться в 15 минут, а 35% считают комфортным маршрутом поездку продолжительностью до получаса. Еще 13% мечтают жить буквально в нескольких шагах от рабочего места.
Идея квартиры в многофункциональном комплексе заинтересовала 68% респондентов. Большинство из них готовы рассмотреть покупку при поддержке работодателя: скидке, субсидии по ипотеке или партнерской программе. Полностью исключили такой вариант 12% участников исследования.
Освободившиеся часы россияне прежде всего потратили бы на сон — так ответили 58% опрошенных. Еще 45% выбрали время с семьей, 34% — занятия спортом, а 33% — прогулки. Среди популярных вариантов оказались хобби, встречи с друзьями, личные проекты и саморазвитие.
Читайте также: