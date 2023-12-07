Экономист Калашников: В России достаточно рабочей силы

Некоторые питомцы не любят снег из-за того, что их лапы быстро мокнут и мёрзнут, а из-за повышения влажности запахов вокруг становится больше. Это и много другое может привести к дискомфорту во время прогулок с собакой зимой. Кинологи рассказали «Радио 1», что делать в таких ситуациях.