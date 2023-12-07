Экономист Калашников: В России достаточно рабочей силы

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Экс-министр труда и социального развития РФ, Заслуженный экономист России Сергей Калашников заявил, что в нашей стране достаточно рабочей силы.
«Все говорят, что у нас не хватает мигрантов в обрабатывающей промышленности, но туда мигранты и не идут. Мигранты идут на тяжёлые работы, на которых мало платят, и это то, почему они интересны предпринимателям. Проблема не в нехватке рабочей силы, а в том, что бизнес не хочет платить достойные зарплаты, уменьшить свои прибыли за счет повышения доли оплаты труда в цене продукции за счёт своих работников. Это задача государства, а не бизнеса», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Калашников.
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