Глава ФМР Коженов заявил о достаточных заработках мигрантов

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Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов назвал мифом информацию о том, что мигранты в России мало зарабатывают.
Он отметил, что многие мигранты получают больше местных из-за высокого спроса на них.
Кроме того, он отметил нехватку рабочей силы в стране.
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«Тезис, который требует опровержения – это то, что мигранты из Центральной Азии у нас являются дешёвой рабочей силой. Они получают больше, чем местные жители, на них огромный спрос, плюс они работают в тех сферах, где сдельная оплата труда, там не делят заработок по национальности. Мигранты стремятся в те места, где можно заработать больше, если ты и работаешь больше. Поэтому говорить о дешевой рабочей силе в корне не верно», — объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Коженов.
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Мелисса Тимофеева