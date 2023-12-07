Под Москвой сотни мигрантов забрали в армию после рейда

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С начала октября на службу призвали более 350 человек из тех, кто прежде получил российское гражданство. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По информации портала, первого октября текущего года МВД России провело рейд по выявлению уклонистов.
В результате операции, было обнаружено несколько сотен мигрантов, которые получили российский паспорт, но не встали на воинский учет.
Уклонистов доставили в военкоматы для постановки на учет. В рамках призыва на срочную служу, 350 человек уже приступили к выполнению воинской обязанности, пояснили авторы телеграм-канала.
Призыв в России продлится до 31 декабря. С 1 января 2024 года вступят в силу поправки, согласно которым, возраст призыва на срочную службу будет изменен.
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В результате операции, было обнаружено несколько сотен мигрантов, которые получили российский паспорт, но не встали на воинский учет.
Призыв в России продлится до 31 декабря. С 1 января 2024 года вступят в силу поправки, согласно которым, возраст призыва на срочную службу будет изменен.
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Анастасия Крестьянова