Экономист Клименко рассказал о новой схеме мошенников с порталом «Госуслуг»

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Телефонные мошенники с каждым днём придумывают всё более изощрённые методы обмана россиян.
В настоящее время набирает обороты схема мошенничества по оформлению займов через портал «Госуслуг», рассказал в эфире «Радио 1» председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
Также он подчеркнул, что Центробанку не следовало разрешать такой способ выдачи кредитов, поскольку в секторе микрофинансов мало что изменилось со времён ломбардов.
Вместо выдачи соответствующего разрешения, следовало бы принять закон о полном запрете онлайн-кредитования, помимо случаев, когда человек сам пришёл в ту или иную организацию и нажал на кнопку компьютера, одобряющую сделку.
При этом Клименко успокоил россиян, уточнив, что без прямого разговора с человеком и получения от него СМС-кода, мошенники никак не смогут получить доступ к «Госуслугам». Но в данном случае важно сохранять бдительность и не сообщать незнакомцам конфиденциальную информацию.
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«Схема достаточно проста: человеку звонят и говорят, как правило, что заканчивается контракт сотового телефона, который у человека на руках, и нужно сообщить код из СМС для переоформления. Если человек невнимательный и присылает код из СМС, то потом оказывается, что это код от «Госуслуг». И теперь самое важное: у нас сейчас микрофинансовые организации через подтверждение от «Госуслуг» оформляют кредиты. И мошенник получает деньги не от банка, а, получив доступ к Госуслугам и посетив микрофинансовую организацию. Так, на человека повесят несколько кредитов, от которых потом отбиваться юридически будет очень сложно», – пояснил специалист.
Также он подчеркнул, что Центробанку не следовало разрешать такой способ выдачи кредитов, поскольку в секторе микрофинансов мало что изменилось со времён ломбардов.
Вместо выдачи соответствующего разрешения, следовало бы принять закон о полном запрете онлайн-кредитования, помимо случаев, когда человек сам пришёл в ту или иную организацию и нажал на кнопку компьютера, одобряющую сделку.
При этом Клименко успокоил россиян, уточнив, что без прямого разговора с человеком и получения от него СМС-кода, мошенники никак не смогут получить доступ к «Госуслугам». Но в данном случае важно сохранять бдительность и не сообщать незнакомцам конфиденциальную информацию.
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Анастасия Чинкова