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«Ситуация страшная»: как банковские мошенники оставляют с нулевым счётом

Гендиректор компании «Р-Техно» Ромачёв: мошенники украдут все ваши данные
10 апреля 2024, 12:25
Фото: istock / nevodka

Фото: istock / nevodka

Сотрудники МВД РФ рассказали о том, что в приложении App Store появились фейковые приложения ВТБ и банка «Тинькофф», с помощью которых мошенники похищают данные граждан. Известно, что у фейковых приложений стопроцентное совпадение по цветам и названиям с официальными источниками. К тому же, по данным телеграм-канала управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России «Вестник киберполиции России», оба приложения имеют искусственно накрученные оценки неизвестных пользователей.
Как отличить фейковое приложение от реального рассказал в беседе с «Радио 1» генеральный директор частной разведывательной компании «Р-Техно» Роман Ромачёв.

«Отличить просто: у каждого банка есть свои приложения, и ссылки на эти приложения есть на их официальных сайтах. Зайдя на сайт банка, перейдя по ссылке, вы сможете увидеть официальные приложения. Других алгоритмов нет – настолько мошенники хитры. Единственный вариант – перепроверка с сайтом, с самой организацией», – сказал эксперт.



Также Роман Ромачёв добавил, что в названиях мошенники могут аккуратно подменить, например, букву «О» на цифру «0», и визуально этого можно не заметить.

Скачивание поддельного приложения ставит под угрозу все персональные данные, поэтому собеседник настоятельно рекомендовал сбрасывать систему, очищать телефон и устанавливать все приложения заново.
«Ситуация страшная. Если вы поставили приложение к себе, мошенник получил доступ к вашему устройству: он перехватывает все push-уведомления и сообщения. Необходимо быстро блокировать все карты всех банков, не только фейкового, который вы установили. Именно все, потому что на ваше устройство установлен вирус, который получает доступ ко всему вашему девайсу, нужно все блокировать и очищать телефон, обновлять всю систему и устанавливать все приложения с официальных источников», – рекомендовал специалист.

По словам генерального директора частной разведкомпании «Р-Техно», нужно быть бдительным и внимательным, тщательно смотреть на все скачивания, потому что антишпионские программы не помогут. Не исключено, что именно в вашем вирусе будет что-то новое, чего антивирус еще не знает.

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В Подмосковье пациентка с огромной грыжей и двумя матками родила здорового мальчика
10 апреля 2024, 13:36

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московском областном научно-исследовательском институт акушерства и гинекологии помогли стать матерью пациентка с объёмной грыжей поясничного отдела и двумя матками. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
В МОНИИАГ для наблюдения и родоразрешения поступила 29-летняя женщина на 11-й неделе беременности. Она с детства страдала тяжёлыми заболеваниями и перенесла многочисленные операции по коррекции пороков развития скелета, сердечно-сосудистой системы и других органов. Кроме того, пациентка имела удвоение матки.

Самой сложной для вынашивания стала редчайшая патология – врождённая грыжа спинномозгового канала гигантского размера. Это выпячивание тканей и вещества спинного мозга через костный дефект позвоночника внутрь брюшной полости. Размер грыжи превышал 2,3 литра. Огромное образование при беременности мешало нормальной работе внутренних органов.
«Уникальная пациентка регулярно проходила обследования из-за высокого риска негативного исхода беременности. Совместными усилиями врачей беременность удалось пролонгировать. Единственным методом родоразрешения было кесарево сечение. Но на фоне спонтанного развития родовой деятельности на 36-й неделе мы вынуждены были экстренно провести операцию», – рассказала старший научный сотрудник областного НИИ акушерства и гинекологии Кетеван Ахвледиани.
На свет появился здоровый мальчик весом 2800 г и ростом 48 см. Сейчас женщина и новорождённый чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой.

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«Ростех» опубликовал видео с испытаниями БМПТ «Терминатор»
10 апреля 2024, 13:09

Фото: пресс-служба Минздрава МО

«Ростех» опубликовал в своем телеграм-канале видеозапись, на которой представлены испытания боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».
В комментариях к записи упоминается о том, что некоторое время назад «Терминатор» был применен в зоне проведения СВО.

Боевая машина успешно применила 30-миллиметровый выстрел с осколочно-фугасным снарядом с дистанционно-управляемым взрывателем.

В Уралвагонзаводе отметили, что БМПТ является самым надежным прикрытием для танков и боевых машин. Также сообщается, что благодаря многоканальному комплексу вооружения, оно способно вести огонь по нескольким целям одновременно, не оставляя противнику шанса укрыться от ударов.

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#вооружения
#машина
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На Украине задержали экс-депутата запрещенной партии за поддержку СВО
СБУ: на Украине задержали экс-депутата «Партии регионов» за поддержку СВО
10 апреля 2024, 13:05

Фото: iStock/Rawf8

Правоохранители из Одесской области задержали 60-летнего экс-депутата горсовета Артемовска за поддержку СВО. Об этом Служба безопасности Украины сообщает в своем телеграм-канале.
Политик прежде входил в «Партию регионов», запрещенную на Украине.

Правоохранители установили, что экс-депутат поддерживал СВО и сотрудничал с Россией. Кроме того, он якобы предоставил российским спецслужбам данные о действиях населения в сети.

В настоящее время чиновник задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело, по которому ему может грозить реальное тюремное заключение.

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Гастроэнтеролог Бережная рассказала о вреде и пользе шоколада
10 апреля 2024, 12:35

Фото: istockphoto/id-art

На фоне предстоящего резкого подорожания шоколада из-за повышения цен на какао-бобы, которое предрекают эксперты, не исключено, что многие россияне задумаются об отказе от сладкого. Насколько вреден или всё-таки полезен шоколад? Чем его можно заменить?
На эти и другие вопросы в разговоре с «Радио 1» ответила гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная. Специалист отметила, что шоколад не является полезным продуктом, но его также нельзя назвать и безусловно вредным. Он содержит различные антиоксиданты, а также приятные компоненты, в том числе ароматические, способствующие поступлению в организм серотонина. В то же время, это достаточно сладкий, жирный и высококалорийный продукт.

«Оптимальным является употребление шоколада в пищу для удовольствия и хорошего настроения в небольших количествах. Суточная норма его не должна превышать 10 граммов», — считает врач.

В качестве альтернативы шоколаду врач назвала, например, индейку, приготовленную на пару, отметив, что серотонина в ней содержится не меньше, чем в плитке шоколада. Ирина Бережная не рекомендовала использовать различные заменители, изготовленные на основе цикория или сои, так как они не будут полезными продуктами, являясь просто суррогатом.

Тягу людей к жирной и калорийной пище диетолог объяснила историческими и генетическими факторами. По словам эксперта, человечество всегда жило в состоянии дефицита еды.

«Жирные и калорийные продукты кажутся людям более вкусными и привлекательными. Это работает на генетическом уровне и просто непреодолимо», — пояснила специалист.

Чрезмерное потребление сладкого, в том числе шоколада, наносит серьёзный удар по поджелудочной железе. Кроме того, шоколад раздражает вкусовые рецепторы и стимулирует выработку инсулина, поэтому вскоре человек снова хочет есть.

Шоколад не является пищей: это десерт, удовольствие, и получать его следует в минимальных количествах, сказала в заключение Ирина Бережная. Хорошей альтернативой шоколаду она назвала варенье, причём не магазинное, а приготовленное в домашних условиях, так как там не будет различных вкусовых и ароматических добавок, консервантов, антиокислителей и всего того, что добавляют при промышленном способе изготовления.

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#удар
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Мемориал убрали возле «Крокуса»
10 апреля 2024, 12:31

Автор фото: Сергей Хакимов

Стихийный мемориал убрали у «Крокус Сити Холла», пишет РБК.
Стихийный мемориал в память о жертвах теракта возник возле подмосковного «Крокус Сити Холла» на следующий день после нападения, 23 марта.

Неравнодушные люди приносили к сгоревшему ТЦ цветы, свечи и мягкие игрушк, а 24 марта там прошла акция памяти. РБК обратился за комментарием в Crocus Group. Компания перенаправила запрос в правительство Подмосковья.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Вооружённые боевики вошли в здание и открыли огонь по посетителям и охране, после чего подожгли помещение. По последним данным, в результате теракта погибли 145 человек, пострадали около 550.

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#россия
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#крокус сити холл
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В Подмосковье назвали топ-5 самых востребованных технических профессий
10 апреля 2024, 12:29

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Подмосковье повысилась востребованность технических профессий. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.
Среди самых востребованных можно выделить пять. Это слесарь механосборочных работ, электрогазосварщик, токарь, инженер-технолог, а также техник по наладке и испытаниям. На портале trudvsem.ru сейчас размещено более 12 тыс. вакансий для технических специалистов.
«10 апреля стартует «Всероссийская ярмарка трудоустройства», где будут представлены крупные производства Подмосковья. Среди работодателей, которые участвуют в ярмарке, – Россети, Почта России, «Прибор» им. С. С. Голембиовского и многие другие – всего более 200», – напомнили в пресс-службе.
Ярмарка будет интересна тем, кто желает изменить сферу деятельности, открыть для себя интересную и комфортную работу, отметили в министерстве. Подробнее о Всероссийской ярмарке трудоустройства можно узнать по ссылке.

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Названы признаки информационного истощения
Газете.Ru: врач Прощаев назвал главные признаки информационного истощения
10 апреля 2024, 12:00

Фото: iStock/simpson33

На синдром хронического информационного истощения указывают пять главных признаков, заявил врач-гериатр, доктор медицинских наук, эксперт социального проекта Деменция.net Кирилл Прощаев.
По его словам, синдром хронического информационного истощения появляется в связи с длительным постоянным перенапряжением из-за контакта с электронными устройствами.

На него указывают следующие признаки: непрерывная тяга к поиску новой информации, тревога и бессонница, колебания артериального давления, симптомы усталости на лице.

Среди первых сигналов — повышенная рассеянность, чрезмерное внимание к гаджетам и другим электронным устройствам, гипертрофированные реакции на события в социальных сетях. При этом симптомы носят постоянный характер.

Чаще всего от синдрома хронического информационного истощения страдают сердечно-сосудистая система, головной мозг и опорно-двигательный аппарат. Чтобы избежать его развития, следует пользоваться гаджетами по необходимости, подчеркнул врач.

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Раздвоение личности, онкология и развод: последние дни Кунгурова и подробности его смерти
Покончивший с собой Евгений Кунгуров трижды за год лежал в психиатрической клинике
10 апреля 2024, 11:44

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Звезда шоу «Голос», оперный певец Евгений Кунгуров скончался в возрасте 40 лет. Его тело было найдено возле многоквартирного дома в центре Москвы. О последних днях жизни артиста, загадочных обстоятельствах его гибели и страшных диагнозах, расскажет редакция «Радио 1».

Умер певец Евгений Кунгуров



Тело заслуженного артиста России Евгения Кунгурова нашли рядом с его домом в Пресненском районе Москвы. При осмотре тела правоохранители исключили насильственную версию смерти артиста. По внешним признакам было понятно, что певец свел счеты с жизнью.

Известно, что последние несколько лет Кунгуров находился в депрессивном состоянии и наблюдался у психиатра в одной из частных клиник.


Причины смерти Кунгурова


Вскоре после появления информации о гибели певца, источник в правоохранительных органах сообщил изданию РИА Новости, что у Кунгурова были обнаружены на руках ссадины, однако стали ли они причиной смерти не известно.


Развод с женой


Звезда шоу «Голос» до своей гибели состоял в процессе развода со своей второй женой. Инициатором разрыва стала Ирина Меледина, с которой у артиста двое совместных детей. Заявление на развод было подано еще в 2023 году, однако процесс затянулся из-за подачи документов не по месту регистрации.


Кунгуров отправил жене сообщение перед смертью


Накануне своей гибели Кунгуров отправил сообщение своей супруге, в котором сообщил, что намерен совершить суицид. Обеспокоившись словами мужа, женщина вызвала спасателей и полицию в квартиру супруга.
Прибывшие на место экстренные службы обнаружили Кунгурова без признаков жизни.


Психологические проблемы



В 2023 году Кунгуров неоднократно проходил лечение в психбольнице. Певец страдал от смешанного тревожного расстройства, клинической депрессии, раздвоения личности, расслоения сознания и апатии.

Кроме того, по информации телеграм-канала «Mash», артист злоупотреблял спиртным и наблюдался у онколога.


Последние дни жизни Кунгурова



Незадолго до гибели с Кунгуровым говорил его близкий друг. По его словам, певец не сообщал о своих намерениях свести счеты с жизнью и ничего подозрительного в его поведении не было.

Другой товарищ артиста рассказал, что Кунгуров был радостным и довольным во время их последней встречи. Однако он отметил, что состояние артиста было не всегда стабильным.


Биография певца Кунгурова



Будущий заслуженный артист России Евгений Кунгуров родился 18 июля 1983 года в городе Заречный Свердловской области. В 2000 году он поступил в Московскую государственную консерваторию им. Чайковского. Еще в студенчестве певец стал солистом Образцово-показательного оркестра МВД России, с которым сотрудничал до конца жизни.

Он известен не только участием в фестивалях и исполнением опер в театрах. В 2011 году Кунгуров исполнил гимн России на праздновании 200-летия внутренних войск страны в Кремле. С 2012 года Кунгуров стал принимать активное участие в съемках телевизионных музыкальных проектов. Он выступал в шоу «Один в один», «Голос», «Большая опера».

Статус заслуженного артиста России Кунгуров получил за полгода до смерти — 3 октября 2023 года. Ранее ему присвоили звания заслуженного артиста Чечни и Ингушетии.

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Жители Подмосковья получили возможность самостоятельно выбирать интернет-провайдера
10 апреля 2024, 11:35

Фото: iStock/zamrznutitonovi

Система выбора интернет-провайдера для собственника жилья в многоквартирном доме изменилась: теперь каждый может заключить контракт с любым удобным для себя оператором связи, изменения произошли на федеральном уровне, они касаются и жителей Московской области, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«Ранее решение о выборе интернет-провайдера для многоквартирного дома принималось на общем собрании собственников жилья, причём кандидат должен был получить не менее двух третей всех голосов. Теперь каждый собственник может выбрать провайдера самостоятельно, а интернет-монополия уйдёт в прошлое», — сказала глава регионального министерства Надежда Куртяник.
Она добавила, что система выбора провайдера большинством голосов зачастую перекрывала доступ к абонентам для небольших интернет-компаний. Теперь они вправе устанавливать своё оборудование, даже если в доме у них только один контракт. При этом если две трети жильцов выскажутся против установки этого оборудования, его придётся демонтировать.

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#мингосуправления мо
#надежда куртяник
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