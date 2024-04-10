«Ситуация страшная»: как банковские мошенники оставляют с нулевым счётом

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Сотрудники МВД РФ рассказали о том, что в приложении App Store появились фейковые приложения ВТБ и банка «Тинькофф», с помощью которых мошенники похищают данные граждан. Известно, что у фейковых приложений стопроцентное совпадение по цветам и названиям с официальными источниками. К тому же, по данным телеграм-канала управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России «Вестник киберполиции России», оба приложения имеют искусственно накрученные оценки неизвестных пользователей.
Как отличить фейковое приложение от реального рассказал в беседе с «Радио 1» генеральный директор частной разведывательной компании «Р-Техно» Роман Ромачёв.
Также Роман Ромачёв добавил, что в названиях мошенники могут аккуратно подменить, например, букву «О» на цифру «0», и визуально этого можно не заметить.
Скачивание поддельного приложения ставит под угрозу все персональные данные, поэтому собеседник настоятельно рекомендовал сбрасывать систему, очищать телефон и устанавливать все приложения заново.
По словам генерального директора частной разведкомпании «Р-Техно», нужно быть бдительным и внимательным, тщательно смотреть на все скачивания, потому что антишпионские программы не помогут. Не исключено, что именно в вашем вирусе будет что-то новое, чего антивирус еще не знает.
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«Отличить просто: у каждого банка есть свои приложения, и ссылки на эти приложения есть на их официальных сайтах. Зайдя на сайт банка, перейдя по ссылке, вы сможете увидеть официальные приложения. Других алгоритмов нет – настолько мошенники хитры. Единственный вариант – перепроверка с сайтом, с самой организацией», – сказал эксперт.
Также Роман Ромачёв добавил, что в названиях мошенники могут аккуратно подменить, например, букву «О» на цифру «0», и визуально этого можно не заметить.
Скачивание поддельного приложения ставит под угрозу все персональные данные, поэтому собеседник настоятельно рекомендовал сбрасывать систему, очищать телефон и устанавливать все приложения заново.
«Ситуация страшная. Если вы поставили приложение к себе, мошенник получил доступ к вашему устройству: он перехватывает все push-уведомления и сообщения. Необходимо быстро блокировать все карты всех банков, не только фейкового, который вы установили. Именно все, потому что на ваше устройство установлен вирус, который получает доступ ко всему вашему девайсу, нужно все блокировать и очищать телефон, обновлять всю систему и устанавливать все приложения с официальных источников», – рекомендовал специалист.
По словам генерального директора частной разведкомпании «Р-Техно», нужно быть бдительным и внимательным, тщательно смотреть на все скачивания, потому что антишпионские программы не помогут. Не исключено, что именно в вашем вирусе будет что-то новое, чего антивирус еще не знает.
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Анастасия Бондарева