Мошенники придумали новую схему обмана с помощью полиса ОМС

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Аферисты придумали новую схему обмана россиян: под видом страховщиков они говорят о необходимости сменить полис обязательного медицинского страхования и убеждают установить на смартфон якобы приложение Министерства здравоохранения, которое фактические является программой, позволяющей получить удаленный доступ к устройству и украсть деньги.
Об этом предупредил гендиректор компании SafeTech Денис Калемберг в разговоре с РИА Новости.
Эксперт пояснил, что самый популярный сценарий со звонками от имени операторов сотовой связи уже неоднократно освещался в информагентствах и многие россияне знают, что такие договоры бессрочны. В свою очередь о полисах ОМС, форма которых менялась несколько раз и о сроках действия которых знаю далеко не все граждане.
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«Социальные инженеры, охотясь за деньгами доверчивых граждан, придумывают все новые легенды. Одна из последних – о необходимости замены полиса ОМС», — отметил собеседник агентства.
Эксперт пояснил, что самый популярный сценарий со звонками от имени операторов сотовой связи уже неоднократно освещался в информагентствах и многие россияне знают, что такие договоры бессрочны. В свою очередь о полисах ОМС, форма которых менялась несколько раз и о сроках действия которых знаю далеко не все граждане.
«И потому, когда человеку звонят из страховой компании или из территориального фонда ОМС и сообщают о необходимости заменить полис, то это не вызывает подозрений. Тем более что звонящие не просят назвать коды из смс, а всего лишь просят перейти по ссылке, скачать приложение Минздрава и ввести необходимые данные для оформления нового документа», — пояснил Калемберг.Эти программы позволяют злоумышленникам входить в мобильный и выводить средства. Также под видом приложения Минздрава, гражданин может установить банковский троян, способный перехватывать коды из смс, подытожил Калемберг.
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Алина Юрчак