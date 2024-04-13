Мошенники скачивают вирусы на телефоны россиян, представляясь сотрудниками «Госуслуг»

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Мошенники научились получать доступ к телефонам россиян, заявляя о скачивании антивируса, об этой схеме рассказал директор компании Ideco Дмитрий Хомутов в беседе с «Газета.ru».
По его словам, мошенники представляются сотрудниками финмониторинга, «Госуслуг» и полиции. Они заставляют своих жертв скачивать приложение, якобы с антивирусом. На самом же деле, при помощи этой программы злоумышленники получают удалённый доступ к телефонам россиян.
Собеседник издания добавил, что ссылка на вирусное приложение также может прийти человеку по СМС, однако, на эту уловку люди уже практически не ведутся.
Эксперт подчеркнул, что новые способы мошенничества злоумышленники разрабатывают каждые 1,5-2 месяца.
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«Скорее всего, мошенники вынуждают жертву перейти на специально подготовленный сайт, где можно скачать данное приложение уже с удаленным управлением, которое предоставляет хакерам доступ к устройству человека. Либо злоумышленники заблаговременно создают приложение в Google Play или App Store и подробно рассказывают человеку, как и где его найти», — объяснил Хомутов.
Собеседник издания добавил, что ссылка на вирусное приложение также может прийти человеку по СМС, однако, на эту уловку люди уже практически не ведутся.
Эксперт подчеркнул, что новые способы мошенничества злоумышленники разрабатывают каждые 1,5-2 месяца.
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Евгения Парфентьева