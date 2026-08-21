Победитель лотереи через восемь дней лишится выигрыша размером шесть миллионов рублей
Пресс-секретарь Ontario Lottery and Gaming Corporation Тони Битонти призвал владельца выигрышного билета Lotto Max обратиться за призом в ближайшее время. Житель Онтарио еще не забрал 100 тысяч канадских долларов — около шести миллионов рублей. Об этом сообщает insauga.
Тираж состоялся 29 августа 2025 года. Деньги полагаются участнику дополнительного розыгрыша: ему удалось верно назвать шесть последних чисел из семи в нужной последовательности.
Правила лотереи дают победителям один год на оформление выплаты. До окончания этого периода остается восемь дней. После истечения срока билет утратит силу, а приз аннулируют. По словам Битонти, крупные суммы свыше 10 тысяч канадских долларов обычно быстро находят своих владельцев. Однако иногда игроки все же не успевают заявить о выигрыше.
Лотереи остаются одним из самых популярных видов азартных игр: участники покупают билет и выбирают числа в надежде получить крупный денежный приз. Розыгрыши вроде Lotto Max или EuroMillions привлекают миллионы людей большими джекпотами, но вероятность сорвать главный выигрыш крайне мала. Например, шанс угадать все числа в крупных национальных лотереях обычно составляет один к нескольким десяткам миллионов — нередко около 1 к 30–50 миллионам.
Выиграть небольшую сумму значительно проще, поскольку для этого достаточно угадать часть комбинации или дополнительные числа. Тем не менее даже такие призы не гарантированы, а математически большинство участников тратит на билеты больше, чем получает обратно. Поэтому лотерею разумнее воспринимать как развлечение, а не как способ заработка или финансового планирования.
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