Победитель лотереи через восемь дней лишится выигрыша размером шесть миллионов рублей

21 августа 2026, 07:28

Победитель Lotto Max в Онтарио рискует не получить 100 тысяч долларов

Фото: iStock/Ralf Geithe

Пресс-секретарь Ontario Lottery and Gaming Corporation Тони Битонти призвал владельца выигрышного билета Lotto Max обратиться за призом в ближайшее время. Житель Онтарио еще не забрал 100 тысяч канадских долларов — около шести миллионов рублей. Об этом сообщает insauga.