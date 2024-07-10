Стало известно, сколько россиян получают удовольствие от работы

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Опрос сервиса SuperJob показал, что 17% россиян видят в работе прежде всего своё призвание, получают от неё удовольствие.
Большинство опрошенных (57%) отметили, что работают ради зарплаты, премий и бонусов. Как передаёт RT, ещё 21% видит целью ежедневного труда продвижение по карьерной лестнице.
Призванием свою работу чаще всего считают дизайнеры, воспитатели, PR-менеджеры, врачи и учителя.
До этого эксперт по китайской астрологии и фэншуй Юлия Богданова рассказала, что с помощью красных предметов в интерьере можно привлечь доход и финансовое благополучие.
Ранее специалисты изучили динамику средних зарплатных предложений по стране и выявили рейтинг рабочих и линейных профессий, по которым работодатели предлагают среднюю заработную плату свыше 100 тыс. рублей.
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Призванием свою работу чаще всего считают дизайнеры, воспитатели, PR-менеджеры, врачи и учителя.
До этого эксперт по китайской астрологии и фэншуй Юлия Богданова рассказала, что с помощью красных предметов в интерьере можно привлечь доход и финансовое благополучие.
«Красный относится к элементу Огня. Он мощный, дает энергию, а значит, и силы для финансового потока. Поэтому хорошо будет разместить в интерьере, например, свечи, китайские фонарики или статуэтки красного цвета», — отметила в беседе с «Москвой 24» Богданова.
Ранее специалисты изучили динамику средних зарплатных предложений по стране и выявили рейтинг рабочих и линейных профессий, по которым работодатели предлагают среднюю заработную плату свыше 100 тыс. рублей.
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Мелисса Тимофеева