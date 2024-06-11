Экономист Ляшок: Повышение МРОТ затронет примерно три миллиона россиян

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Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в следующем году может коснуться примерно трёх миллионов россиян. Причём изменения почувствуют как те, у кого уровень дохода ниже МРОТ, так и те, кто получает большую зарплату.
Такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. Таким образом он прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина во время его выступления на пленарной сессии ПМЭФ. Глава государства сообщил, что МРОТ будет привязан к медианной зарплате. С 2025 года он составит 48% от нее и достигнет 22 тысяч, а к 2030 году вырастет до 35 тысяч.
Эксперт пояснил, что с одной стороны будут расти зарплаты тех, кто в настоящее время получает меньше нового уровня МРОТ. С другой стороны, эффект будет и для тех, кто сейчас зарабатывает несколько больше нового уровня минимального размера оплаты труда. Это произойдёт потому, что работодатели будут стремиться сохранить дифференциацию зарплат между разными категориями работников, заключил Ляшок.
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Александр Бойцов