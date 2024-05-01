МРОТ в России планируют увеличить до 30 тысяч рублей

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Минимальный размер оплаты труда в России предлагается увеличить с 19,2 тысячи до 30 тысяч рублей. Соответствующий законопроект направил на отзыв в правительство председатель комитета Государственной думы РФ по труду Ярослав Нилов.
В документе указывается, что низкий уровень оплаты труда приводит к необоснованной и значительной дифференциации доходов населения, снижению совокупного спроса, а также тормозит валовой внутренний продукт (ВВП) страны. Всё вместе это приводит к заметному росту теневого сегмента в экономике и усилению социальной напряжённости, передают «Известия».
Эксперты полагают, что повышение МРОТ будет способствовать увеличению прожиточного минимума, а также повлечёт за собой рост медианной заработной платы и размеров социальных пособий. Авторы законопроекта утверждают, что он направлен на обеспечение достойного уровня жизни граждан России в условиях роста инфляции и снижения доходов населения на фоне введения антироссийских санкций.
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Александр Бойцов