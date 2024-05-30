Эксперт рассказала, как повышение МРОТ повлияет на заработную плату

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С 1 января 2024 года федеральный МРОТ составляет 19 242 ₽. За последние восемь лет минимальный размер оплаты труда увеличивали одиннадцать раз с суммы чуть больше 6000 ₽. Минимальный размер оплаты труда к 2030 году должен вырасти почти вдвое — до 35 000 ₽, заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Радио 1» заявила, что обозначенная цель вполне достижима.
По словам специалиста по социальной политике, при повышении МРОТ работодатель должен повысить зарплату по всей тарифной сетке.
Также Светлана Бессараб отметила, что за повышением МРОТ следует и повышение средней заработной платы.
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«По прошлому году были планы увеличить минимальный размер оплаты труда на 8,5%, но по поручению президента эта цифра была доведена до 18,5%. Таким образом, у нас сегодня минимальный размер оплаты труда составляет больше 19 тысяч рублей, следовательно, мы такими темпами вполне можем достичь к 2030 году 35 тысяч рублей по минимальному размеру оплаты труда», — сказала эксперт.
По словам специалиста по социальной политике, при повышении МРОТ работодатель должен повысить зарплату по всей тарифной сетке.
«Поднимается МРОТ — это значит, что базовая тарифная ставка первого разряда или самого низшего разряда (в зависимости от системы оплаты труда работодателя) составляет тот самый МРОТ. Работодатель вынужден повысить заработную плату по всей тарифной сетке, поскольку не может низкоквалифицированный и высококвалифицированный работники не могут получать равную или примерно равную зарплату. Сейчас многие работодатели вышли из ситуации снижением дифференциации. То есть размер между первым и вторым разрядом составляет незначительные 100 — 200 рублей, но с учётом ситуации на рынке труда, достаточно высокой потребности в кадрах, работодатель будет вынужден подстроиться под общую систему», — сказала член комитета Госдумы.
Также Светлана Бессараб отметила, что за повышением МРОТ следует и повышение средней заработной платы.
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Анастасия Бондарева