Путин: В 2025 году МРОТ в России достигнет 22 тысяч рублей

Фото: сайт Кремля
Индексацию минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России будет привязан к общему росту зарплат в экономике страны. В 2025 году он составит 48% от медианной зарплаты и достигнет 22 тысяч рублей.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Российский лидер назвал обеспечение опережающего роста заработных плат главным инструментом повышения уровня жизни российских граждан.
Глава государства также объяснил, что соотношение с медианной зарплатой будет увеличиваться, чтобы к 2035 году МРОТ составил уже 35 тысяч рублей в месяц. Владимир Путин подчеркнул, что в настоящее время этот показатель превышает прожиточный минимум, как это закреплено в Конституции РФ.
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ПМЭФ-2024
Глава государства также объяснил, что соотношение с медианной зарплатой будет увеличиваться, чтобы к 2035 году МРОТ составил уже 35 тысяч рублей в месяц. Владимир Путин подчеркнул, что в настоящее время этот показатель превышает прожиточный минимум, как это закреплено в Конституции РФ.
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Александр Бойцов