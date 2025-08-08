Экономист Мовчан* и актриса Мысина* признаны иноагентами в России
Минюст пополнил реестр «иностранных агентов», включив туда экономиста Андрея Мовчана*, актрису Оксану Мысину* и медиапроект «Продолжение следует»* журналиста Павла Каныгина* (сам проект был признан иноагентом ещё в апреле 2023 года). В список также добавлены астраханский политолог Михаил Долиев* и новосибирский активист Андрей Сивенок*. Обновлённый перечень опубликован на сайте министерства.
По версии Минюста, Мовчан*, Мысина* и проект «Продолжение следует»* распространяли недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, а также материалы, способствующие созданию негативного образа российской армии. Сивенок* и Долиев*, как утверждается, участвовали в распространении материалов иноагентов, причём Долиев*, по данным ведомства, также взаимодействовал с нежелательной организацией. Кроме того, Мовчан*, Мысина*, Долиев* и проект выражали позицию против проводимой на Украине военной операции. Трое из перечисленных, за исключением Сивенка*, по данным Минюста, проживают за пределами России.
С учётом этих изменений в реестре теперь 1 045 имён и наименований. Ранее о расширении перечня министерство сообщало 18 июля.
Тогда в список внесли портал Activatica*, журналистов Машу Майерс* (настоящее имя — Фелицата Ольшевец*) и Ксению Кириллову*, политаналитика Василия Жаркова*, художника Дмитрия Храмцова*, экс‑мундепа Ксению Торстрём*, поэтессу и блогера Наталью Резник* и блогера Дмитрия Великого*.
*Лица, признанные иноагентами в РФ
