Экономист Мовчан* и актриса Мысина* признаны иноагентами в России

08 августа 2025, 17:42

Минюст пополнил реестр «иностранных агентов», включив туда экономиста Андрея Мовчана*, актрису Оксану Мысину* и медиапроект «Продолжение следует»* журналиста Павла Каныгина* (сам проект был признан иноагентом ещё в апреле 2023 года). В список также добавлены астраханский политолог Михаил Долиев* и новосибирский активист Андрей Сивенок*. Обновлённый перечень опубликован на сайте министерства.