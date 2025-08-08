Галкин* впервые прокомментировал ДТП со своим участием в Латвии
Максим Галкин* впервые прокомментировал ДТП, в котором на его велосипед наехала машина. Об этом пишет SHOT.
Комик и пародист заявил, что не был пьян и соблюдал ПДД: он ехал по главной дороге, когда «фольксваген» выехал на него со второстепенной. Галкину наложили гипс, но он продолжает выступать, сказано в материале.
Ранее сообщалось, что инцидент случился, когда артист ехал на велосипеде по Видус-проспекту в Юрмале: в какой-то момент Volkswagen под управлением женщины врезался в него сбоку, в результате чего юморист получил травмы.
Осколки разбитого стекла порезали ему руку — на последнем концерте он вышел на сцену с перебинтованной кистью.
*Признан иноагентом в РФ
