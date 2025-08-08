Достижения.рф

Галкин* впервые прокомментировал ДТП со своим участием в Латвии

SHOT: Галкин* заявил, что не был пьян и не нарушал ПДД при попадании в ДТП
Максим Галкин* (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Максим Галкин* впервые прокомментировал ДТП, в котором на его велосипед наехала машина. Об этом пишет SHOT.



Комик и пародист заявил, что не был пьян и соблюдал ПДД: он ехал по главной дороге, когда «фольксваген» выехал на него со второстепенной. Галкину наложили гипс, но он продолжает выступать, сказано в материале.

Ранее сообщалось, что инцидент случился, когда артист ехал на велосипеде по Видус-проспекту в Юрмале: в какой-то момент Volkswagen под управлением женщины врезался в него сбоку, в результате чего юморист получил травмы.

Осколки разбитого стекла порезали ему руку — на последнем концерте он вышел на сцену с перебинтованной кистью.

*Признан иноагентом в РФ

Никита Кротов

