Галкин* впервые прокомментировал ДТП со своим участием в Латвии

08 августа 2025, 13:42

SHOT: Галкин* заявил, что не был пьян и не нарушал ПДД при попадании в ДТП

Максим Галкин* (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Максим Галкин* впервые прокомментировал ДТП, в котором на его велосипед наехала машина. Об этом пишет SHOT.