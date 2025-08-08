Писатель Дмитрий Быков* заочно арестован по делу о фейках об армии
Российский писатель Дмитрий Быков* был заочно арестован Черемушкинским судом Москвы по делу о распространении фейков об ВС РФ. Об этом стало известно 8 августа.
Как пишет издание «Известия», еще в июле Быкова* объявили в федеральный розыск. Теперь же писателя заочно арестовали. Следствие возбудило уголовное дело за распространение фейков о российской армии в конце апреля этого года. К тому же Быкова* обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах.
