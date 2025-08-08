Минюст РФ внёс YouTube-проект «Продолжение следует»* в реестр иноагентов
Минюст России обновил реестр иностранных агентов, включив в него проект «Продолжение следует»* и автора Telegram-канала «Ненаучный городок» Андрея Сивенка*. Информация опубликована на официальном сайте ведомства.
В сообщении отмечается, что проект «Продолжение следует»* распространял недостоверные данные о решениях российских властей и формировал негативный образ Вооружённых сил России. Кроме того, проект выступал против проведения специальной военной операции (СВО) на Украине и продвигал ЛГБТ**-идеологию, которая в России признана экстремистской и запрещена. Уточняется, что основателем проекта является лицо, уже включённое в реестр иностранных агентов.
Андрей Сивенок*, в свою очередь, обвиняется в распространении материалов иностранных агентов и сотрудничестве с ними. Также ему приписывают распространение фейковой информации о деятельности российских властей и избирательной системе. Ведомство подчёркивает, что автор Telegram-канала активно взаимодействует с иностранными агентами.
