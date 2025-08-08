Минюст РФ внёс YouTube-проект «Продолжение следует»* в реестр иноагентов

08 августа 2025, 17:38

Фото: iStock/vladj55

Минюст России обновил реестр иностранных агентов, включив в него проект «Продолжение следует»* и автора Telegram-канала «Ненаучный городок» Андрея Сивенка*. Информация опубликована на официальном сайте ведомства.