Экономист назвал декабрь самым выгодным месяцем для отпуска зимой
Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин советует планировать зимний отпуск на декабрь 2026 года. Январь 2027-го, по его оценке, окажется самым невыгодным месяцем для отдыха с точки зрения итоговых выплат.
В беседе с «Газетой.Ru» экономист объяснил расчеты числом рабочих дней. При стандартной пятидневке в декабре их ожидается 22, в январе — 15, в феврале — 19. Чем короче рабочий месяц, тем дороже для сотрудника каждый пропущенный рабочий день.
Отпускные считают исходя из среднего дневного заработка и календарных дней отдыха. Например, при окладе 105 тысяч рублей и среднем дневном заработке 3,2 тысячи рублей за 14 дней отпуска работник получит 44,8 тысячи рублей вне зависимости от выбранного месяца.
Если уйти на отдых с 17 по 30 декабря, за 12 отработанных дней сотруднику начислят около 57,27 тысячи рублей. Общий доход за месяц составит примерно 102,07 тысячи рублей.
Отпуск с 11 по 24 января оставит лишь пять рабочих дней. Зарплата за них достигнет 35 тысяч рублей, а суммарная выплата за месяц — 79,8 тысячи. При отдыхе с 1 по 14 февраля доход составит около 94,54 тысячи рублей.
Балынин отметил, что праздники не снижают месячный оклад, если сотрудник полностью отработал норму. Декабрьский отдых можно продлить за счет новогодних выходных: отпуск с 17 декабря на две недели позволит не выходить на работу до 10 января включительно. Всего период отдыха займет 25 дней.
Работодатель должен перечислить отпускные минимум за три дня до начала отпуска. Зарплату за отработанное время компания выплачивает по своему установленному графику.
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