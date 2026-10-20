Экономист назвал декабрь самым выгодным месяцем для отпуска зимой

20 октября 2026, 08:23

Экономист Балынин: в декабре отпуск может быть выгоднее, чем в январе и феврале

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Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин советует планировать зимний отпуск на декабрь 2026 года. Январь 2027-го, по его оценке, окажется самым невыгодным месяцем для отдыха с точки зрения итоговых выплат.