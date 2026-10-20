Адвокат объяснил, когда можно вернуть выплаченные алименты
Адвокат Валерий Панасюк сообщил, что отсутствие биологического родства с ребенком само по себе не позволяет мужчине потребовать назад перечисленные алименты. Для возврата средств необходимы отдельные основания, предусмотренные законом.
В беседе с «Газетой.Ru» юрист пояснил: алименты, уплаченные добровольно или по судебному решению, обычно не возвращают. Исключение возможно, если суд отменил решение о взыскании из-за заведомо ложных сведений либо фальшивых документов со стороны получателя.
Деньги могут взыскать обратно и при признании недействительным алиментного соглашения. Для этого нужно доказать, что человек подписал документ под влиянием обмана, угроз или насилия.
Еще одно основание связано с подделкой судебного акта, исполнительного листа или соглашения. Этот факт должен подтвердить суд в рамках уголовного дела.
Панасюк подчеркнул, что заблуждение мужчины о собственном отцовстве не равнозначно обману при оформлении выплат. Если он считал себя отцом, перечислял средства, а спустя годы получил результат экспертизы об отсутствии родства, вернуть деньги без доказательств недобросовестных действий второй стороны не получится.
Оспаривание отцовства и требование о возврате алиментов рассматривают отдельно. Для каждого вопроса суду потребуются свои доказательства и правовые основания.
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