Адвокат объяснил, когда можно вернуть выплаченные алименты

20 октября 2026, 08:03

Адвокат Панасюк: добровольная выплата алиментов не дает права на возврат

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Адвокат Валерий Панасюк сообщил, что отсутствие биологического родства с ребенком само по себе не позволяет мужчине потребовать назад перечисленные алименты. Для возврата средств необходимы отдельные основания, предусмотренные законом.