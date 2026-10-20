Ким Чен Ын опроверг слухи о своей госпитализации появлением на выставке в Пхеньяне
Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал на Общегосударственной выставке одежды и обуви в Пхеньяне и отметил развитие местного производства. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Во время визита главу государства сопровождали видные представители партии и правительства. На выставке его встретили сотрудники отдела лёгкой промышленности Центрального комитета Трудовой партии Кореи.
Мероприятие посвятили теме «Страсть к разработке новых изделий и повышению их качества». В экспозиции представили внушительный ассортимент продукции: свыше 70 тысяч швейных изделий (примерно 30 видов) и более 170 тысяч пар обуви (свыше 60 видов). Эти товары выпустили более чем на 270 производственных площадках, включая ведущие предприятия лёгкой промышленности, а также новые швейные фабрики, недавно открытые в городах и уездах.
Ким Чен Ын внимательно ознакомился с экспозицией. Он подчеркнул, что выставка наглядно отражает прогресс в развитии лёгкой промышленности страны и вносит вклад в рост материально‑культурного уровня граждан.
Ранее таблоид The Sun опубликовал новость о госпитализации северокорейского лидера в связи с тем, что он якобы впал в кому. Редакция «Радио 1» отслеживала ситуацию и намеренно пропустила информационный вброс западного издания.
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