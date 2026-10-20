Ким Чен Ын опроверг слухи о своей госпитализации появлением на выставке в Пхеньяне

20 октября 2026, 06:03

Ким Чен Ын посетил Общегосударственную выставку одежды и обуви в Пхеньяне

Ким Чен Ын (Фото: www.kremlin.ru)

Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал на Общегосударственной выставке одежды и обуви в Пхеньяне и отметил развитие местного производства. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).