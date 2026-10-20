Эксперт назвал признаки квартиры, от аренды которой лучше отказаться

20 октября 2026, 07:42

От аренды жилья нужно отказаться при чрезмерном контроле

Фото: iStock/marchmeena29

Бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский посоветовал не снимать жилье, если владелец скрывает документы, планирует бесконтрольно приходить в квартиру или требует вмешательства в личную жизнь арендатора. Об этом сообщает «Газета.Ru».