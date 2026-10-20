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Эксперт назвал признаки квартиры, от аренды которой лучше отказаться

От аренды жилья нужно отказаться при чрезмерном контроле
Фото: iStock/marchmeena29

Бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский посоветовал не снимать жилье, если владелец скрывает документы, планирует бесконтрольно приходить в квартиру или требует вмешательства в личную жизнь арендатора. Об этом сообщает «Газета.Ru».



Перед передачей денег стоит убедиться, что квартиру сдает собственник либо его представитель с подтвержденными полномочиями. Предложения заплатить без договора, ссылки на недоступность бумаг и отказ показать основания для сдачи жилья должны насторожить будущего нанимателя.

Причиной продолжить поиски могут стать запах сырости, плесень, следы протечек и недавняя обработка от насекомых. Трепольский рекомендует выяснить происхождение таких проблем еще во время осмотра и не надеяться, что уборка исправит ситуацию.

Эксперт советует проверить напор воды, слив, окна и исправность бытовых приборов. Осмотр вечером поможет оценить уровень шума в доме после возвращения соседей.

До подписания соглашения важно изучить порядок повышения арендной платы, правила досрочного выезда и условия возврата залога. При въезде стоит оформить опись вещей и зафиксировать состояние помещений на фото или видео.

Старый ремонт либо отсутствие холодильника и стиральной машины не всегда требуют отказа от сделки. Такие недостатки дают повод обсудить скидку в пределах 5–10% или договориться о покупке техники в счет платежей. Все условия следует закрепить письменно.

Дарья Осипова

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