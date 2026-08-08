Российские банки расширят перечень оснований для блокировки денежных переводов
Весной 2027 года российские банки расширят критерии для блокировки денежных переводов. Новые ограничения будут связаны с обнаруженным на устройстве вредоносным программным обеспечением (ПО). Об этом напомнил в беседе с РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Перечень признаков, по которым операторы денежных переводов (банки и телекоммуникационные компании) обязаны реагировать на подозрительные транзакции, будет расширен с 1 марта. При выявлении вредоносного кода на смартфоне или компьютере клиента операторы по переводу средств будут обязаны приостановить транзакцию. Затем гражданину поступит просьба подтвердить проведение операции.
Аксаков подчеркнул, что банки смогут проверять устройства клиентов на наличие «вредоносов» только после получения их добровольного согласия. Действующим клиентам необходимо будет перезаключить договоры до 1 сентября 2027 года.
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