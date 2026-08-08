Российские банки расширят перечень оснований для блокировки денежных переводов

08 августа 2026, 04:50

Депутат Аксаков: Весной 2027 года в РФ расширят критерии для блокировки переводов

Фото: iStock/alice-photo

Весной 2027 года российские банки расширят критерии для блокировки денежных переводов. Новые ограничения будут связаны с обнаруженным на устройстве вредоносным программным обеспечением (ПО). Об этом напомнил в беседе с РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.